El gas natural cae un 4,5% 📉

Los precios del gas natural Henry Hub de Estados Unidos descienden m谩s de un 4% en la sesi贸n de hoy, alcanzando su nivel m谩s bajo desde el 21 de mayo. Los fundamentos bajistas siguen contrarrestando las previsiones meteorol贸gicas favorables. La tendencia a la baja de los precios se debe a la debilidad de las tarifas del mercado al contado, la elevada producci贸n de gas en julio y los niveles de almacenamiento superiores a la media en todo Estados Unidos. A pesar de que los pron贸sticos proyectan temperaturas persistentemente altas en las costas estadounidenses hasta finales de julio, el suministro de gas sigue siendo abundante. Adem谩s, las temperaturas en el territorio continental de Estados Unidos han bajado ligeramente, lo que suele reducir la demanda de energ铆a a gas para el aire acondicionado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: NOAA, Climate Prediction Center La producci贸n diaria promedio de gas en julio alcanz贸 los 106.800 millones de pies c煤bicos por d铆a (bcfd), superando ligeramente el r茅cord de junio de 106.4 bcfd. Los datos de almacenamiento tambi茅n han afectado al mercado, lo que ha aumentado la presi贸n.

(bcfd), superando ligeramente el r茅cord de junio de 106.4 bcfd. Los datos de almacenamiento tambi茅n han afectado al mercado, lo que ha aumentado la presi贸n. En la semana que finaliz贸 el 27 de junio, las empresas de servicios p煤blicos estadounidenses inyectaron 55.000 millones de pies c煤bicos (bcf) en sus almacenes, superando las expectativas de 53 bcf y muy por encima de los 35 bcf registrados durante el mismo per铆odo del a帽o anterior.

(bcf) en sus almacenes, superando las expectativas de 53 bcf y muy por encima de los 35 bcf registrados durante el mismo per铆odo del a帽o anterior. Esto marc贸 la und茅cima semana consecutiva de aumentos de almacenamiento por encima de lo estacional, elevando los inventarios totales a casi 3 billones de pies c煤bicos. Los datos de la CFTC tambi茅n confirman el debilitamiento del sentimiento del mercado. Los grandes especuladores (no comerciales) redujeron sus posiciones largas netas por primera vez en tres semanas, lo que llev贸 a su nivel m谩s bajo desde mediados de junio. Cotizaci贸n del gas natural Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.