El gas natural intenta recuperarse tras el informe de la EIA 🔎

Los futuros de gas natural en Henry Hub iniciaron con una reacción bajista tras los datos de la EIA, que mostraron una caída de inventarios de 71 bcf, menor a lo esperado (91 bcf) y muy por debajo de la lectura previa de 119 bcf. Entre el Q4 2025 y enero de 2026, los precios se desplomaron desde casi $5,30/MMBtu en diciembre hasta $3,1/MMBtu a mediados de enero, reflejando la presión de inventarios y una demanda más débil. Ahora, el factor climático gana protagonismo: la NOAA anticipa temperaturas por debajo de la media estacional en los estados más fríos de EE.UU. entre el 22 y el 28 de enero. Si este pronóstico se confirma, la demanda de calefacción podría aumentar y estabilizar los futuros en torno a $3,5/MMBtu. Fuente: NOAA, Climate Prediction Centre

