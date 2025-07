📉El gas natural rebota tras caer un 6%

Producci贸n record de gas natural Los precios del gas natural聽rebotan tras haber experimentado una ca铆da significativa a principios de esta semana, a pesar de los pron贸sticos de temperaturas superiores a la media en gran parte de Estados Unidos. Es posible que se registren temperaturas m谩s bajas en el oeste de Estados Unidos en los pr贸ximos d铆as, una zona que suele caracterizarse por un consumo considerable de gas durante los meses de verano.

Las proyecciones de temperatura a corto plazo sugieren que la temperatura promedio en EE. UU. durante los pr贸ximos 2-3 d铆as ser谩 ligeramente inferior al promedio de 30 a帽os. Fuente: Bloomberg Finance LP

La semana pasada, la producci贸n de gas natural en EE. UU. alcanz贸 nuevos m谩ximos hist贸ricos. Adem谩s, se ha observado un notable repunte en el n煤mero de plataformas de perforaci贸n activas en EE. UU. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Seg煤n Bloomberg, las pr贸ximas 4 semanas son cruciales para establecer la tendencia de precios para lo que resta del a帽o.聽Los diferenciales de precios entre el verano actual y el pr贸ximo invierno implican la expectativa de una reducci贸n significativa de inventarios durante la temporada invernal. Sin embargo, si las condiciones clim谩ticas actuales no resultan particularmente calurosas, esto podr铆a provocar una acumulaci贸n excesiva de inventarios, lo que llevar铆a los precios del gas a niveles claramente bajos, desde los cuales incluso un repunte posterior sustancial podr铆a parecer modesto. Cotizaci贸n del gas natural 聽 聽

