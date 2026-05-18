El gas natural sube impulsado por mejoras en las condiciones de corto plazo

Los precios del gas natural están subiendo hoy, y este movimiento está siendo impulsado principalmente por una mejora en las condiciones de mercado de corto plazo. No es el resultado de un único evento específico, sino más bien de una combinación de varios factores que recientemente han mejorado el sentimiento entre los compradores. El más importante de ellos son las proyecciones de temperaturas más altas en Estados Unidos. Esto implica un mayor consumo de electricidad, principalmente debido al uso de aire acondicionado, lo que a su vez aumenta la demanda de gas natural utilizado para generación eléctrica.

En el corto plazo, el mercado del gas reacciona muy fuertemente a los cambios climáticos, ya que incluso pequeños ajustes en las proyecciones pueden alterar significativamente las expectativas de consumo. Si las condiciones cálidas persisten durante más tiempo, la demanda eléctrica para refrigeración aumenta, lo que normalmente conduce a un mayor consumo de gas en las plantas de energía. Por esta razón, el mercado no está descontando únicamente el nivel absoluto de temperatura, sino más bien su potencial impacto sobre el balance entre oferta y demanda durante los próximos días y semanas.

Otro factor clave son las expectativas de un crecimiento de inventarios más lento de lo previamente anticipado. Para el mercado, esto indica que la oferta no está superando las expectativas, mientras que la demanda permanece estable o ligeramente más fuerte que en proyecciones anteriores. En este entorno, el espacio para una corrección bajista se reduce, mientras aumenta la confianza de que el mercado podría estar más ajustado de lo que se asumía previamente.

Un soporte adicional proviene de las exportaciones de GNL. La sólida y estable demanda de gas natural licuado reduce el exceso de oferta en el mercado estadounidense y hace que los precios sean más sensibles a cambios locales en proyecciones climáticas y datos de almacenamiento. En la práctica, esto significa que incluso sin un catalizador dominante, el mercado puede continuar subiendo si el balance global permanece relativamente ajustado.

También vale la pena enfatizar que el movimiento actual es principalmente fundamental y no puramente especulativo. El gas natural es una de las materias primas energéticas más volátiles, ya que combina una fuerte estacionalidad, alta sensibilidad a las condiciones climáticas y una importante reacción a datos de inventarios y flujos comerciales. En este entorno, incluso pequeños cambios en las expectativas pueden provocar movimientos significativos de precios sin necesidad de un único detonante dominante.

Desde una perspectiva más amplia, el mercado permanece en una fase donde las próximas lecturas climáticas, los datos de almacenamiento y la dinámica de exportaciones de GNL serán fundamentales. Si las proyecciones de temperaturas más altas se confirman y los aumentos de inventarios resultan inferiores a lo esperado, el movimiento alcista actual podría continuar. Sin embargo, si el mercado comienza a descontar una demanda más débil o una reposición de inventarios más rápida, el potencial alcista adicional podría comenzar a limitarse gradualmente.