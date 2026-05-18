La volatilidad continúa latente en los mercados bursátiles. En la sesión de hoy, encontramos rendimientos ambiguos entre los principales índices europeos. Mientras Alemania sube más de un 0,7%, el Ibex 35 se mantiene prácticamente plano y el CAC 40 cae más de un 0,3%.

En este mismo escenario, el petróleo cotiza estable tras corregir ligeramente las subidas registradas a primera hora, reflejando la incertidumbre que rodea el posible final del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, hoy se ha producido un avance relevante en las negociaciones: el anuncio de una excepción temporal a las sanciones petroleras sobre Irán.

Estados Unidos propone una exención temporal de sanciones petroleras a Irán

Según Bloomberg, Estados Unidos habría propuesto una exención temporal de sanciones petroleras a Irán como parte de las negociaciones de paz en Oriente Medio.

La posibilidad de un alivio parcial en las restricciones, vigentes desde que Washington abandonó el acuerdo nuclear en el primer mandato de Trump, provocó un giro inmediato en los precios del crudo, que pasaron de fuertes avances a una corrección moderada.

Según la agencia iraní Tasnim, la propuesta incluiría una exención limitada mientras se trabaja en un pacto más amplio.

Teherán confirmó que continúa el intercambio diplomático con Washington a través de Pakistán, aunque las posiciones siguen alejadas y el clima político es extremadamente frágil. En este escenario, las advertencias recientes de Trump añaden presión a un proceso que avanza con dificultad y que podría estancarse en junio si no se producen avances concretos.

Los futuros suben y el petróleo se estabiliza

El mercado bursátil ha reaccionado rápidamente a estas noticias. Los futuros de los índices estadounidenses, que habían iniciado la sesión con caídas superiores al 1%, han pasado a terreno positivo tras conocerse la posible exención, mientras que el petróleo Brent, que llegó a subir un 2,5% ha terminado estabilizándose cerca de los 109 dólares por barril.

La incertidumbre sobre el rumbo de las negociaciones mantiene al mercado en un equilibrio precario, con operadores describiendo la situación como una auténtica “carrera contra el tiempo”.

El conflicto en Oriente Medio sigue latente pese al avance diplomático

Independientemente de las noticias recientes, el conflicto en Oriente Medio continúa muy presente.

Antes del anuncio de la exención, el crudo ya presentaba subidas en respuesta a los ataques con drones registrados durante el fin de semana contra infraestructuras energéticas en la región, incluido un incendio en una planta nuclear de Emiratos Árabes Unidos.

Aunque el incidente no tuvo consecuencias radiológicas, subraya la vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas y la fragilidad del alto el fuego.

Los flujos a través del estrecho de Ormuz continúan limitados, lo que mantiene la presión sobre los precios y alimenta la percepción de que cualquier paso en falso podría desencadenar una nueva escalada.

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