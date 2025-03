El Hang Seng chino cae un 1,2%

El débil sentimiento durante la sesión asiática hunde al Hang Seng, con caídas del 1,2%. Sin embargo, la ola de ventas en Wall Street se ha detenido, pese a que los principales índices estadounidenses cerraron la sesión de ayer en números rojos, con el Nasdaq 100 cayendo un 0,3%. La atención del mercado se centra hoy en los datos del IPC de EE. UU. (13:30). Además, el informe de la OPEP y la evolución de los inventarios de crudo (el mercado espera un aumento de 2 millones de barriles frente a los 3,6 millones anteriores) provocarán volatilidad. Por su parte, el Banco de Canadá tiene previsto recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, del 3% al 2,75%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros mercados Las materias primas energéticas, incluyendo el petróleo y el gas, están experimentando ligeras caídas de entre el 0,3% y el 0,6%. De igual forma, se observan pérdidas menores en el mercado de metales preciosos, con el oro manteniéndose en 2.913 dólares por onza. El Bitcoin cae un 1,75% en lo que va de mañana, retrocediendo por debajo del soporte de 81.500 dólares, mientras que TrumpCoin se hunde más del 5%. Los futuros de los índices europeos registran ligeras subidas, respaldados por los comentarios de ayer de Ucrania y EE.UU., que informaron sobre conversaciones constructivas en Arabia Saudita. Ucrania ha expresado su disposición a un alto el fuego inicial de 30 días en tierra, mar y aire. La parte estadounidense discutirá ahora una posible resolución del conflicto con Rusia. La Casa Blanca anunció que un arancel del 25% sobre el acero y el aluminio, sin excepciones ni exenciones, entrará en vigor para Canadá y todos los demás socios comerciales a la medianoche del 12 de marzo. Seminario en directo Hoy tenemos un seminario sobre el oro que puedes seguir desde el siguiente enlace : Desde XTB y de la mano de Manuel Pinto puedes enterarte de las posibilidades que ofrece actualmente el oro como activo refugio. ¡A las 16:00 comenzamos!

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.