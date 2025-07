El Ibex 35 abre a la baja pero rebota

El Ibex 35 ha abierto ligeramente a la baja en la sesión de hoy, aunque parece que cobra algo de fuerza a medida que avanza la apertura. Algunos de los valores del selectivo español cobran fuerza y la temporada de resultados ya entra en plena ebullición. Por su parte, en Europa vemos subidas generalizadas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Empresas que más suben del Ibex 35 Las acciones de Fluidra son las que más suben en la sesión de hoy del Ibex 35, aunque todavía queda más de una semana para que conozcamos sus resultados. Por otro lado, las acciones de Inditex también repuntan después de los descensos de ayer. A pesar de que ayer los inversores estaban esperando para tomar posiciones, hoy vemos mucho movimiento. Fuente: Plataforma de XTB Empresas que más bajan del Ibex 35 Las acciones del sector energético caen con fuerza después de que el Congreso rechazara ayer el decreto "antiapagones" que iba a destinar inversiones millonarias en el sector. Este era un riesgo latente que finalmente se ha materializado. A esto hay que sumar las presentaciones de resultados, con Naturgy aumentando expectativas para el año completo pero sin la confianza del mercado. Por su parte, la CNMV ha paralizado la cotización de las acciones de Iberdrola después de anunciar una ampliación de capital. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

