El precio del Bitcoin lastra a las acciones de MicroStrategy

Las acciones de MicroStrategy (MSTR.US) retroceden un 2,5% en la sesión del miércoles tras los anuncios en contra de la inversión en empresas relacionadas con las criptomonedas por parte del gobierno de Corea del Sur. El Bitcoin lastra a las acciones de MicroStrategy Tras alcanzar un máximo reciente de 103.333 euros, el precio del Bitcoin ha registrado una corrección hasta situarse en los 100.256 euros actuales. Si bien su elevada volatilidad representa un riesgo considerable para los inversores, también constituye uno de los principales atractivos del activo digital. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este contexto, el gobierno de Corea del Sur ha emitido un llamamiento a la prudencia, instando a los inversores nacionales a limitar su exposición en empresas vinculadas al ecosistema de las criptomonedas, con el fin de reducir la vulnerabilidad frente a movimientos bruscos del mercado. Como resultado de este anuncio, y en paralelo con la caída en el precio del Bitcoin, las acciones de MicroStrategy han sufrido un notable retroceso, reflejando la estrecha relación entre la compañía y el comportamiento del mercado cripto. Las acciones de MicroStrategy Las acciones de MicroStrategy retroceden un 2,5% en la sesión del miércoles, registrando una corrección en su cotización hasta situarse en torno a los 415 dólares por acción. Pese a haber superado la primera resistencia ubicada en los 418 dólares, el valor se mantiene por encima de su media móvil de 28 sesiones, aunque continúa por debajo de la de 14 sesiones. En el acumulado del año las accones de MicroStrategy han avanzado un 38,2%. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.



