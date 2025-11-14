Las acciones de Acciona se hunden tras presentar resultados

Acciona presentó ayer sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025 ante la CNMV, reflejando crecimiento en sus principales líneas de necogio pero mostrando cierta ralentización en algunas ramas. Esta presentación llega poco después de que la compañía haya superado el 90% de participación directa en su filial, Acciona Energía, y en un momento en el que se está estudiando cuál será el futuro de la firma. A pesar de que las cifras muestran solidez, las acciones de Acciona cotizan hoy en negativo, posicionándose en la zona bajista del Ibex 35. ¿Qué hay detrás de las métricas?

Principales métricas de los resultados del tercer trimestre de Acciona

El EBITDA consolidado para el conjunto del año de Acciona se mantiene en el rango de 2.700 a 3.000 millones de euros, con una mayor contribución de la filial alemana Nordex en comparación con lo previsto inicialmente.

La producción total de energía de Acciona al cierre del tercer trimestre fue de 20.213 GWh, lo que supone un crecimiento interanual del 2,3%. Sin embargo, en España la producción energética descendió un 24%, hasta 6.949 GWh, mientras que los precios en España aumentaron un 10,2%, hasta 79,9 €/MWh.

La capacidad instalada de energía renovable creció un 5,8%, alcanzando los 15.159 MW.

En el ámbito operativo, se observa una puesta en servicio más lenta y compleja de nuevas instalaciones, lo que ha impactado en una producción inferior a las expectativas, aunque este efecto se espera que sea temporal.

La estrategia de rotación de activos energéticos avanza, habiendo cerrado operaciones por aproximadamente 800 millones de euros en los primeros nueve meses de 2025, con la meta de alcanzar ventas de entre 1.500 y 1.700 millones euros en activos renovables antes de final de año.

La aportación en energías renovables se sitúa en la parte baja del rango objetivo de 1.500 a 1.750 millones de euros.

El ratio de deuda neta sobre EBITDA se mantiene en el objetivo de menos de 3,5 veces para fin de año.

En otros negocios, la cartera global de Acciona asciende a 30.551 millones de euros, con crecimiento destacado en el negocio inmobiliario (145,3% en preventas).

Opinión del departamento de análisis de XTB España sobre los resultados de Acciona

Acciona ha demostrado capacidad de crecimiento y resiliencia en un entorno energético desafiante durante 2025. La mayor contribución de Nordex y el crecimiento en servicios de mayor margen aportan estabilidad y diversificación al resultado consolidado. La ralentización temporal en la puesta en marcha de nuevas plantas energéticas, aunque negativa a corto plazo, parece estar gestionada adecuadamente sin alterar las previsiones anuales.

La capacidad de mantener la deuda neta en niveles saneados, junto con la estrategia clara de rotación de activos para optimizar el balance y focalizar inversión, sitúan a Acciona bien posicionada para afrontar los retos del sector renovable y la transición energética. Los resultados apuntan a una empresa que equilibra crecimiento orgánico y eficiente gestión financiera, lo que es positivo para el valor a medio plazo de la compañía. Este equilibrio estratégico entre crecimiento leve y disciplina financiera reafirma su protagonismo para seguir expandiendo su alcance energético en España.

Cotización de las acciones de Acciona

El mercado castiga a las acciones de Acciona con una caída del 5,75% pese a los buenos datos presentados. Su filial, Acciona Energía, también cotiza en negativo en la jornada de hoy, con un retroceso que también ronda el 5,70%. A pesar del mal comportamiento de la jornada, en el acumulado del año las acciones de Acciona suben un 63%, mientras que las de Acciona Energía se disparan un 21%.

Fuente: Plataforma de XTB

