El Ibex 35 aguanta las caídas de la IA

El selectivo español termina la jornada del viernes con sólidas ganancias, logrando desmarcarse de las dudas y caídas en otros mercados internacionales. A pesar de la volatilidad generada en Wall Street, el Ibex 35 ha conseguido mantener el tipo.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del selectivo Inditex ha sido uno de los protagonistas. La textil ha pisado el acelerador con subidas rondando el 3%, actuando como el principal motor del índice hacia nuevos máximos después de recibir una subida de precio objetivo por parte de una casa de análisis. Le han seguido muy de cerca compañías como Aena, que también ha recibido una mejora de precio objetivo.

Por el lado de las caídas, el sector acerero ha sido el más castigado por los inversores, con retrocesos pronunciados en ArcelorMittal y Acerinox. Ambas compañías achacan la duración de la guerra, que impacta con unos mayores costes de producción y una menor demanda industrial.

Europa y Wall Street sufren

En el resto de Europa las caídas han sido generalizadas, con caídas de alrededor del 0,4% del DAX alemán. El selectivo ha estado muy lastrado por los descensos de Infineon. En esa misma línea está el Nasdaq 100, que desciende un 2%. Las compañías de semiconductores están sufriendo un fuerte castigo y continúan arrastrando la negatividad de ayer provocada por unos resultados de Broadcom que decepcionaron al mercado. En el plano macroeconómico, la atención del mercado ha estado totalmente monopolizada por el informe de nóminas no agrícolas (NFP) en Estados Unidos. La economía norteamericana creó 172.000 puestos de trabajo en el mes de mayo, una cifra que pulveriza las estimaciones de los analistas, que esperaban apenas 85.000 nuevos empleos. Por su parte, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3%. Con el mercado laboral aguantando, las subidas de tipos están cada vez más cerca.

El dólar gana terreno

En otros mercados, el sólido informe laboral ha disparado la fortaleza del dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, lo que ha provocado un duro revés para los activos refugio. El oro ha sufrido una fuerte corrección de más del 2%, perdiendo la imponente cota de los 4.400 dólares por onza para tocar mínimos desde finales de marzo. Por su parte, el barril de petróleo Brent despide la semana registrando caídas.