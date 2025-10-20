El Ibex 35 apunta a nuevos máximos

Los mercados europeos cierran al alza, siguiendo el impulso positivo que dejó la sesión asiática. En China, se ha publicado el dato de crecimiento anual del PIB, que se sitúa en un 4,8%. Aunque es una cifra favorable, queda por debajo del 5,2% registrado anteriormente. En Japón, las conversaciones para establecer un gobierno de coalición avanzan, lo que ha sido bien recibido por los inversores: el índice Nikkei 225 sube un 3,4%, alcanzando un nuevo récord en los 49.185 puntos.

En el Ibex 35, Aena lidera las pérdidas con una caída del 1,25%. Esto se debe a la incertidumbre sobre los dividendos que la SEPI recibe por su participación en Airbus, tras una demanda presentada por el fondo Blasket Renewable Investments. Este fondo ha ganado varios litigios internacionales contra España relacionados con los recortes a las ayudas a las energías renovables de hace más de diez años. La SEPI, que participa en Airbus a través de Enaire, aporta cerca de 100 millones de euros anuales al Estado en dividendos. También destaca la bajada de Grifols (-0,9%), afectada por un informe de Barclays que advierte sobre el impacto del tipo de cambio en sus ventas, aunque prevé que el flujo de caja libre se mantenga en positivo.

El oro repunta un 2,8%, alcanzando los 4.345 dólares, en un contexto en el que el mercado anticipa dos recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal antes de que finalice el año. La próxima resistencia técnica para el metal precioso se sitúa en los 4.375 dólares.

El Bitcoin sube un 2,15%, recuperándose tras dos semanas de corrección provocadas por el aumento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. El rebote se produce tras unas declaraciones tranquilizadoras de Donald Trump, quien considera inviable una guerra comercial prolongada con China. Además, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que las negociaciones con representantes chinos seguirán esta semana. Mientras tanto, varios indicadores económicos de EE.UU., incluido el IPC, han sido aplazados debido al cierre del gobierno federal

