Las acciones de Repsol suben tras presentar resultados

Las acciones de Repsol suben un 1% después de que sus cifras hayan sido mixtas en un entorno complicado donde los precios del crudo no terminan de despegar. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados de Repsol?

Cifras clave de los resultados de Repsol del 2025

Ingresos: 57.218 millones de euros, -3,3% interanual y +4,12% frente a lo esperado

EBITDA : 7.678 millones de euros, -4,75% interanual y +2,7% frente a lo esperado

Beneficio neto: 1.899 millones de euros, +8,1% interanual

Opinión del equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Repsol

Exploración y producción

Los resultados de Repsol se han visto muy influidos por la volatilidad del crudo en el 2025 y los niveles de producción. En el año completo, el resultado neto ajustado del segmento de exploración y producción cayó en un 6,9%, tanto por la caída de la cotización del precio medio de venta del petróleo (-12,9%) como por una menor producción de crudo. De hecho, también se produjo una caída de la producción de gas, compensada por el repunte de los precios (+23,2%). De hecho, el desempeño del cuarto trimestre no ha sido mucho mejor, con caídas de la producción tanto de crudo como de gas.

Industrial y clientes

El segmento industrial también tuvo un mal desempeño, con caídas de más del 33% interanual del resultado neto ajustado. El margen de refino en España se expandió un 19,7%, pero la caída del crudo procesado y de la utilización pesó más.

Sin embargo, el segmento de clientes sí que tuvo un gran comportamiento, con un crecimiento del 17,1% interanual del resultado neto ajustado, gracias a un buen desempeño de la comercialización de electricidad y gas.

Evolución del beneficio y conclusión

El beneficio neto se ha visto beneficiado por la caída de algunas partidas contables, como las provisiones y amortizaciones, así como por un menor coste del transporte.

Podemos decir que los resultados de Repsol han sido malos, pero mejores de lo esperado. Esto puede pesar en el sentimiento del inversor, que ve un 2026 con más posibilidades de repunte de los precios del crudo por mayores tensiones geopolíticas. Además, la compañía ha incrementado el dividendo hasta superar el euro por acción, en lo que supone un desembolso total de 1.900 millones de euros en dividendos y recompras de acciones, lo que supone un 5,5% más que en 2025.

Pensamos que el 2026 puede ser ligeramente mejor que el 2025 gracias a una recuperación de la producción hasta niveles del 2024 y por unos precios del crudo que pueden mantenerse entre los 60$ y 65$, aunque seguimos pensando que hay cierta sobre producción a nivel mundial y seguirá suponiendo un freno a los precios del petróleo.

Las acciones de Repsol suben un 7% en este 2026.

