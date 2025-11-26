El Ibex 35 arranca rompiendo los 16.200 puntos

- El Ibex 35 se acelera al inicio de sesión
- Indra empieza con fuerza
El Ibex 35 empieza la sesión con fuerza y se anota subidas de alrededor del 0,4% al calor del sentimiento positivo de toda Europa. La sesión de ayer en Estados Unidos también fue positiva y se ha ido transmitiendo al resto de índices, desde los asiáticos hasta los europeos en este inicio de mañana.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Acerinox están anotándose subidas y siguen de dulce después de que ayer se apuntara a que la UE pretende negociar los aranceles al acero que Estados Unidos impone a la región. Por su parte, las acciones de Indra están en la parte alta de la tabla, pero hay que apuntar que están teniendo un comportamiento algo errático en las últimas sesiones por las negociaciones de paz en la guerra Ucrania-Rusia. Otro valor en la parte alta es Acciona, que según informa Expansión, la compañía estaría negociando la venta de los activos eólicos que posee en Galicia. Recordemos que Acciona fue castigada tras presentar sus últimos resultados por un desempeño del segmento de energía que decepcionó.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Mapfre son las más bajistas de la sesión, pero se debe a que están descontando el dividendo que repartirán este viernes. Si quitamos este factor, el resto de valores están cotizando mayormente al alza e incluso la tendencia se está acelerando a medida que avanza la sesión.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Tras el feriado, Wall Street inicia la sesión al alza
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.