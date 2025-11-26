El Ibex 35 arranca rompiendo los 16.200 puntos

El Ibex 35 empieza la sesión con fuerza y se anota subidas de alrededor del 0,4% al calor del sentimiento positivo de toda Europa. La sesión de ayer en Estados Unidos también fue positiva y se ha ido transmitiendo al resto de índices, desde los asiáticos hasta los europeos en este inicio de mañana.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Acerinox están anotándose subidas y siguen de dulce después de que ayer se apuntara a que la UE pretende negociar los aranceles al acero que Estados Unidos impone a la región. Por su parte, las acciones de Indra están en la parte alta de la tabla, pero hay que apuntar que están teniendo un comportamiento algo errático en las últimas sesiones por las negociaciones de paz en la guerra Ucrania-Rusia. Otro valor en la parte alta es Acciona, que según informa Expansión, la compañía estaría negociando la venta de los activos eólicos que posee en Galicia. Recordemos que Acciona fue castigada tras presentar sus últimos resultados por un desempeño del segmento de energía que decepcionó.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Mapfre son las más bajistas de la sesión, pero se debe a que están descontando el dividendo que repartirán este viernes. Si quitamos este factor, el resto de valores están cotizando mayormente al alza e incluso la tendencia se está acelerando a medida que avanza la sesión.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

