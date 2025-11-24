Las acciones de ArcelorMittal y Acerinox se disparan

- ArcelorMittal lidera las subidas en España
Las acciones de ArcelorMittal y de Acerinox se disparan en un 3% y un 2% respectivamente en la sesión de hoy después de que se haya conocido que la UE pretende negociar con Estados Unidos una reducción de aranceles sobre el acero.
La UE vuelve a impulsar a ArcelorMittal y Acerinox
La UE estaría planeando negociar con Estados Unidos una reducción de los aranceles del acero europeo, a la vez que pretenden pedir la eliminación de otros productos como el vino y otras bebidas alcohólicas. Los aranceles al acero de Estados Unidos es del 50%, por lo que cualquier reducción sería bienvenida por las compañías que operan en Estados Unidos pero que también importan producto, como podrían ser ArcelorMittal o Acerinox.
El sector sigue viviendo una situación complicada porque todavía estamos lejos de que se apliquen los aranceles al acero chino. En concreto, se espera que sea a partir del 30 de junio del 2026 cuando se incremente el porcentaje de acero sujeto a aranceles, por lo que queda un largo recorrido.
Las acciones de ArcelorMittal (velas rojas y verdes) suben un 55% en 2025, mientras que las acciones de Acerinox (velas azules y blancas) suben un 25%.
¿Cómo comprar acciones de Acerinox o ArcelorMittal?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acerinox (ACX1.ES) y ArcelorMittal (MTS.ES) para invertir en ambas compañías. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
