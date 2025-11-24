Las acciones de ArcelorMittal y Acerinox se disparan

Las acciones de ArcelorMittal y de Acerinox se disparan en un 3% y un 2% respectivamente en la sesión de hoy después de que se haya conocido que la UE pretende negociar con Estados Unidos una reducción de aranceles sobre el acero.

La UE vuelve a impulsar a ArcelorMittal y Acerinox

La UE estaría planeando negociar con Estados Unidos una reducción de los aranceles del acero europeo, a la vez que pretenden pedir la eliminación de otros productos como el vino y otras bebidas alcohólicas. Los aranceles al acero de Estados Unidos es del 50%, por lo que cualquier reducción sería bienvenida por las compañías que operan en Estados Unidos pero que también importan producto, como podrían ser ArcelorMittal o Acerinox.

El sector sigue viviendo una situación complicada porque todavía estamos lejos de que se apliquen los aranceles al acero chino. En concreto, se espera que sea a partir del 30 de junio del 2026 cuando se incremente el porcentaje de acero sujeto a aranceles, por lo que queda un largo recorrido.

Las acciones de ArcelorMittal (velas rojas y verdes) suben un 55% en 2025, mientras que las acciones de Acerinox (velas azules y blancas) suben un 25%.

