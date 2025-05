El Ibex 35 ataca de nuevo sus máximos

Los mercados continúan hoy con su impulso alcista, animados por los acuerdos comerciales alcanzados recientemente entre Estados Unidos y China, además de los nuevos datos macroeconómicos que han dado un renovado empuje a los inversores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Ibex 35 mantiene su tendencia positiva El Ibex 35 sigue en positivo y logra superar los 13.770 puntos, con la mayoría de sus componentes cotizando al alza. Grifols lidera las ganancias del día, impulsada por la publicación de sus resultados trimestrales. El destacado flujo de caja libre y el fuerte incremento en los ingresos por inmunoglobulina han sido muy bien recibidos por los analistas. Por otro lado, las utilities logran recuperar parte de las pérdidas recientes, favorecidas por la estabilización en el mercado de bonos. Los bancos también avanzan, mientras crecen las especulaciones sobre posibles movimientos corporativos en Sabadell, con Unicaja como uno de los nombres más mencionados. Entre los valores más destacados también se encuentra ACS, que ha informado de una cartera en máximos históricos junto a una notable mejora de sus márgenes operativos. Las empresas del sector turístico y de consumo discrecional suben con fuerza, alentadas por una perspectiva de mayor crecimiento económico. Los índices de EEUU recuperan las caídas del año En Wall Street, los datos de inflación actúan como catalizador. El índice de precios ha subido menos de lo previsto, lo que aumenta las probabilidades de que la Reserva Federal lleve a cabo recortes en los tipos de interés. Esto sugiere que las compañías aún podrían estar reduciendo sus inventarios acumulados, sin trasladar costes al consumidor. El Nasdaq 100 ya ha logrado recuperar las pérdidas del año y se sitúa en terreno positivo, mientras que el S&P 500 está muy cerca de hacer lo mismo. La confianza de los inversores también se ha visto reforzada por el repunte en los valores de fabricantes de chips, tras conocerse que EEUU planea cerrar un acuerdo que permitirá a Arabia Saudí comprar chips de firmas como Nvidia y AMD, claves para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Otro nombre destacado del día es Coinbase, que se incorpora al S&P 500, marcando un hito relevante para el sector de los criptoactivos. Según los últimos reportes, el 77% de las compañías del S&P 500 ha presentado resultados positivos en el primer trimestre, el porcentaje más alto desde mediados del año pasado. El crecimiento de beneficios se sitúa en un 13,1%, muy por encima del 6,6% estimado al inicio del trimestre. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajaron a lo largo de toda la curva, especialmente en los tramos más cortos, sensibles a los cambios de política monetaria. Tras la relajación de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, el mercado anticipa una bajada acumulada de tipos de alrededor de 55 puntos básicos este año, con una primera reducción esperada para septiembre. En Europa, el DAX alemán experimentó pequeñas correcciones tras haber tocado máximos en la sesión previa, aunque los excelentes resultados de Bayer —que registra su mayor subida desde 2009— han tenido un efecto positivo en el índice. Por su parte, el petróleo continúa su recuperación, acumulando un alza del 10% desde sus mínimos anuales. Este rebote se explica por la debilidad del dólar, los acuerdos comerciales recientes y la tensión geopolítica en Oriente Medio.

