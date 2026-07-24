El Ibex 35 ataca los 19.500 puntos

El Ibex 35 avanza un 1,2% y alcanza los 19.500 puntos, impulsado por la buena acogida de los resultados empresariales publicados durante la jornada y por el tono favorable que domina en las bolsas europeas al cierre de la semana tras conocerse los índices PMI. Entre ellos destaca especialmente el dato manufacturero de Alemania correspondiente a julio, que se situó en 52,2 puntos.



La gran protagonista del selectivo es Acerinox, cuyas acciones se disparan un 9,5% después de presentar unas cuentas que han superado las expectativas del mercado. Los inversores celebran un EBITDA un 85% superior al del trimestre previo, la solidez que continúa mostrando su negocio en Estados Unidos y unas previsiones más optimistas para lo que resta de ejercicio. Además, las nuevas medidas de defensa comercial de la Unión Europea, vigentes desde el 1 de julio, refuerzan las perspectivas del grupo al favorecer un aumento de las ventas y una mejora de los márgenes de las acereras europeas en los próximos trimestres.



En el sector financiero, Banco Sabadell también ha sido protagonista tras publicar sus resultados. Sus títulos suben un 3,5% gracias a un incremento del 10,9% en el beneficio, impulsado por la venta de TSB. No obstante, el negocio recurrente continúa evolucionando a un ritmo inferior al de otras entidades españolas. El margen de intereses crece un 3,4% respecto al trimestre anterior y el crédito vuelve a mostrar una tendencia positiva, aunque tanto las comisiones como el margen financiero registran un avance más moderado que la media del sector. Entre los aspectos mejor valorados por el mercado destaca la reducción del ratio de morosidad.



En el lado negativo del Ibex 35 se sitúa Mapfre, que cede un 5%. El retroceso responde principalmente al anuncio de la compra del 100% de la aseguradora estadounidense Safety Insurance Group por aproximadamente 1.542 millones de dólares, más que a sus resultados trimestrales. La oferta, de 105 dólares por acción, representa una prima del 44% sobre el precio de cierre de la víspera y pone de manifiesto el interés estratégico de la compañía por reforzar su presencia en el noreste de Estados Unidos. Sin embargo, la cuantía de la operación genera inquietud entre los inversores al implicar un importante consumo de capital y reducir el colchón de solvencia de la aseguradora.



Por su parte, los resultados de Logista (+3% intradía) reflejan que la compañía sigue mostrando una evolución sólida de los ingresos, aunque ese crecimiento todavía no se traduce con la misma intensidad en la mejora del beneficio. La empresa mantiene una posición competitiva de referencia en el negocio de distribución, respaldada por su escala y elevada visibilidad, pero el mercado sigue esperando señales más claras de que puede acelerar el crecimiento de sus ganancias sin deteriorar la rentabilidad.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

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