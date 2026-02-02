Walt Disney, la histórica compañía de entretenimiento, ha presentado hoy sus resultados antes de la apertura del mercado. Las cifras han sido positivas, con crecimiento en la mayoría de segmentos. Sin embargo, las acciones de Disney caen alrededor de un 2,5% en premercado, y se han derrumbado un 7% al inicio de la sesión lo que plantea la pregunta: ¿por qué baja el valor si los resultados han sido buenos?

¿Por qué caen las acciones de Disney pese a los buenos resultados?

Las acciones de Disney han tenido un inicio de año relativamente plano, con una caída del 0,5% desde enero. Muchos inversores esperaban que los resultados trimestrales actuaran como catalizador para impulsar la cotización, pero la reacción ha sido la contraria.

Aunque Disney ha batido expectativas en la mayoría de métricas, el mercado ha reaccionado con cautela y el valor cotiza en negativo en la apertura de la sesión.

El modelo de negocio de Disney se divide en tres grandes líneas:

Entretenimiento: streaming, estudios de cine y canales de televisión.

Deportes: principalmente ESPN y derechos de transmisión.

Experiences: parques temáticos, cruceros y resorts.

Como se aprecia en la gráfica, los dos segmentos con mayor peso en los ingresos de la compañía son Entertainment y Experiences, mientras que Sports queda ligeramente rezagado, aportando el 17% del total.

En este trimestre, el segmento de experiences fue especialmente fuerte, con ingresos récord de 10.000 millones, superando los 9.960 millones estimados, impulsado por un mayor turismo internacional.

El área de entretenimiento también destacó gracias al buen rendimiento de películas como Zootrópolis y Avatar, junto con mayores ingresos en streaming tras las subidas de precios. En total, generó 11.600 millones, por encima de los 11.250 millones esperados.

Aun así, la combinación de un outlook más débil para el segundo trimestre, especialmente en ingresos operativos del negocio de streaming, y unos inversores cada vez más exigentes ha provocado la caída del valor.

Los ingresos suben

La preocupación no reside tanto en el trimestre actual, sino en las previsiones conservadoras para el siguiente. Aun así, los resultados muestran que Disney mantiene un modelo diversificado, con sólida generación de caja y liderazgo en cada uno de sus segmentos.

Principales cifras del trimestre:

Ingresos: 25.981 millones vs. 25.691 millones esperados (+1,1%)

Beneficio por acción (BPA): 1,63 dólares vs. 1,56 dólares esperados (+4,8%)

Beneficio neto: 3.021 millones vs. 2.833 millones esperados (+6,6%)

Además, destaca la mejora en márgenes, un aspecto clave para la compañía. Disney está tratando de recuperar niveles de rentabilidad más elevados, lo que le permitiría aprovechar mejor futuros crecimientos de ingresos y trasladarlos a una mayor valoración bursátil.

Cómo comprar acciones de Walt Disney desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de Walt Disney (DIS.US), uno de los grupos de entretenimiento más importantes del mundo, con presencia en contenidos audiovisuales, parques temáticos, streaming y productos de consumo.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.