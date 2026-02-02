Las acciones de IAG repuntan: optimismo en el sector turismo

Las acciones de IAG, pero también las de Amadeus, han empezado bien la semana y se anotan subidas de más de un 1%. El motivo es que el sector sigue atravesando una fase de crecimiento a pesar de los miedos que el mercado tenía por la ralentización económica. ¿Por qué suben las acciones de IAG?

IAG sigue en vuelo alto

La semana pasada IATA, la asociación de aerolíneas, publicó los datos de crecimiento del 2025 y seguimos viendo grandes cifras. En el año completo, los ingresos por pasajero y kilómetro recorrido crecieron un 5,3%, lo que no refleja ni mucho menos un sector a la baja, sino una buena salud. Además, la ocupación se ubicó en el 83,6%, subiendo 10 puntos básicos y rompiendo un récord para el año completo. Hay que tener en cuenta que el sector poco a poco se va recuperando de la escasez de aviones, con Boeing recuperando ritmo de entregas y con Airbus manteniéndose estable, a pesar de algún problema puntual. Sin embargo, todavía no está en el 100% y podría seguir experimentando problemas hasta 2030 según el CEO de Ryanair. En nuestra opinión, en 2028 deberíamos ver ya a ambos fabricantes de aviones en pleno rendimiento, pero el déficit de aviones se acumula, lo que puede alargar el problema.

En este contexto, las aerolíneas europeas experimentaron un incremento del tráfico de pasajeros del 6% interanual, con aumentos de la capacidad y también de la ocupación. Esto podría sorprender dada la debilidad de economías como la británica, la francesa e incluso la alemana, pero lo cierto es que los consumidores no parecen achacar la inflación en este segmento.

A todo esto se el suma que Ryanair publicó la semana pasada sus resultados trimestrales del tercer trimestre del 2026 (su trimestre fiscal y natural son diferentes), y se reflejó un gran periodo. Los pasajeros se incrementaron en un 6%, a la vez que los ingresos por pasajero subieron un 4%. Si bien el cliente de Ryanair no es el mismo que el de toda IAG, si que lo es para Vueling, Level, Iberia Express y parte de Aer Lingus, por lo que podemos esperar unos buenos resultados trimestrales para la compañía española, que los publicará a final de mes.

Las acciones de IAG suben un 1% en este 2026.

