El Ibex 35 borra las pérdidas del pasado viernes

Los principales índices bursátiles europeos se recuperan tras las pérdidas del viernes, con subidas que superan el 1% en promedio. El Ibex 35 destaca con un avance del 1,6%, impulsado especialmente por el sector bancario. BBVA y Caixabank lideran las ganancias con alzas del 3% y 2,8%, respectivamente. En el caso de BBVA, se estima que podría contar con un excedente de capital de hasta 4.484 millones de euros, lo que le permitiría mejorar su oferta de adquisición sobre Banco Sabadell si así lo decidiera. Este excedente se ha generado principalmente durante el segundo trimestre de 2025. No obstante, desde la dirección del banco —incluido su CEO, Onur Genç— se ha dejado claro que no tienen intención ni ven necesidad de modificar la propuesta actual.



El precio del petróleo cae un 2,3% en la jornada, tras el anuncio de la OPEP+ este fin de semana de aumentar la producción diaria en 547.000 barriles a partir de septiembre de 2025. Esta medida completa la reversión de los recortes aplicados en 2023, que totalizaron 2,2 millones de barriles por día. Es el tercer incremento de producción acordado en lo que va del año, con el objetivo de recuperar participación en el mercado. Según la Agencia Internacional de la Energía, la oferta podría crecer más rápido que la demanda, lo que presionaría a la baja los precios del crudo. La volatilidad se refleja en las cotizaciones del Brent y del West Texas, que se sitúan en 68,2 y 65,7 dólares, respectivamente. Desde el 1 de agosto, el petróleo ha perdido un 5,4% de su valor.



Wall Street abre la semana con signo positivo, tras las ventas de la semana anterior provocadas por datos laborales por debajo de lo esperado. El S&P 500 sube un 1,2% y el Russell 2000 avanza un 1,15%. Los inversores comienzan a descontar una mayor probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en septiembre, especialmente después de que Trump deba nombrar un nuevo miembro para la junta de la Fed tras la renuncia de uno de sus integrantes el pasado viernes.



El oro sube un 0,5%, acercándose nuevamente a la resistencia de los 3.400 dólares. Este movimiento se debe a la falta de avances en las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China, así como a la inminente entrada en vigor de nuevos aranceles de gran alcance prevista para el jueves 7 de agosto. ¿Cómo invertir en el Ibex 35? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.