Las acciones de Novo Nordisk han perdido la mitad de su valor en 2025

Las acciones de Novo Nordisk se desploman un 51% en lo que llevamos de 2025 hasta las 313,75 coronas danesas, el equivalente a 50,2 dólares. , el equivalente a 50,2 dólares. La empresa danesa Novo Nordisk, con ADR en Alemania y en Estados Unidos, se hunde en bolsa durante 2025 principalmente por la reducción de sus previsiones de crecimiento para ventas y beneficios operativos durante el año. En julio de 2025, Novo Nordisk recortó sus estimaciones de crecimiento de ventas para 2025, de un rango previo del 13%-21% a uno nuevo de 8%-14%. Asimismo, su previsión de crecimiento del beneficio operativo se ajustó a la baja, del 16%-24% anterior a un 10%-16% esperado. Este segundo recorte de previsiones en 2025 ha generado una fuerte reacción negativa en el mercado, con caídas en sus acciones que han superado el 20% en un solo día, concretamente el pasado 29 de julio. Esta rebaja en las expectativas está vinculada a un crecimiento menor del esperado en sus principales medicamentos para la obesidad y diabetes en EE. UU., Wegovy y Ozempic, y una menor penetración de Wegovy en algunos mercados internacionales selectos. Además, Novo Nordisk enfrenta una creciente presión competitiva, en especial del medicamento Zepbound de Eli Lilly, que ha mostrado mejores resultados en ensayos directos, reduciendo la cuota de mercado y la confianza de los inversores en sus productos. También hay preocupaciones asociadas a la producción de compuestos que imitan a sus fármacos, lo que añade un desafío frente a los medicamentos "compuestos" y genéricos en EE. UU. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otro factor que ha afectado negativamente a la compañía es la presión arancelaria, que incluye el propósito de Trump de reducir el precio de venta de medicamentos en EE. UU. a costa de aumentarlos en otras regiones como Europa. La combinación de estos factores ha llevado a un desplome histórico hasta mínimos en el precio de sus acciones desde 2022, impactando significativamente su valor bursátil. Este ajuste se produce coincidiendo con el anuncio del nombramiento de un nuevo CEO, Maziar Mike Doustdar, quien asumirá el cargo este mismo jueves 7 de agosto de 2025. Un nuevo CEO asume el cargo en Novo Nordisk El nuevo CEO de Novo Nordisk es Maziar Mike Doustdar, quien asumirá el cargo a partir del 7 de agosto, sucediendo a Lars Fruergaard Jørgensen. Doustdar es actualmente vicepresidente ejecutivo de Operaciones Internacionales de Novo Nordisk y es considerado un hombre de la casa, ya que se unió a la compañía en 1992. Nació en Irán, creció en Estados Unidos y es ciudadano austríaco. En Novo ha liderado todas las unidades comerciales globales, excepto las de Estados Unidos. Su nombramiento se decidió tras un proceso exhaustivo que incluyó candidatos internos y externos, y cuenta con el respaldo pleno de la Fundación Novo Nordisk y el Consejo de Administración. El presidente de Novo, Helge Lund, afirmó que Doustdar tiene una visión clara para desbloquear el potencial de la compañía en esta nueva fase de crecimiento. El reto principal al que se enfrenta Doustdar será revertir el estancamiento en el crecimiento de ventas, especialmente en su medicamento Wegovy, y enfrentar la creciente competencia en el mercado, sobre todo en Estados Unidos, donde no tiene experiencia directa operativa, lo que genera dudas entre algunos inversores. Doustdar ha expresado su compromiso de actuar con urgencia para impulsar la empresa y revertir la caída del precio de las acciones. En definitiva, Maziar Mike Doustdar es un directivo con décadas en la compañía y amplios conocimientos internacionales, que asume la dirección en un momento difícil para Novo Nordisk, con la misión de impulsar el crecimiento y recuperar la confianza de los inversores. ¿Cómo comprar acciones de Novo Nordisk? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Novo Nordisk (NOVOB.DK) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.