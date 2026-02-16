El Ibex 35 destaca en Europa y cierra una jornada de fuertes subidas a pesar de que la sesión carecía de grandes catalizadores. Con Wall Street cerrado hoy y China toda la semana, los inversores se han focalizado en los índices europeos.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 ha destacado ACS, con subidas de más del 3%. La compañía se ha beneficiado de que Jefferies lo incluya en su lista de valores, afirmando que es un claro ganador de la IA, por su negocio de centros de datos. Si bien está claro que la inversión sigue disparada y se necesitan muchos más centros de datos, nos empiezan a surgir dudas sobre el potencial de este negocio, dado que también hay previsiones de que los centros de datos en el espacio sean más baratos que en la superficie terrestre y tengan un mayor crecimiento. También Santander ha rebotado un 3%, con la banca en general quitándose el polvo y los miedos que había generado la IA sobre el impacto en sus negocios.

Amadeus ha caído más de un 1% y sigue mostrando la debilidad propia de las empresas de software, que en las últimas semanas han caído con fuerza. Además, Fluidra o Inditex también han corregido ligeramente.

Otros mercados

Más allá del Ibex 34, en Europa el DAX alemán ha retrocedido un 0,4%, propiciado por el descenso de más del 6% de Siemens. Por otro lado, el FTSE inglés o el CAC han cerrado planos, aunque gran parte de la jornada han cotizado con leves subidas. Esta semana también tendremos resultados empresariales que si bien no tienen el impacto de las 7 Magníficas, también pueden causar cierta volatilidad si son muy malos. Además, los inversores pondrán el foco en los datos de inflación del viernes en Estados Unidos.

Hoy el oro y la plata corrigen algo más de un 1%, aunque la volatilidad de esta semana debería estar bastante capada por el cierre de la bolsa de Shanghai por el festivo del año lunar chino. Teniendo en cuenta que parte de las operaciones se ejecutan en Shanghai, las materias primas no deberían tener fuertes movimientos.