El Ibex 35 busca recuperar los 14.900 puntos

El Ibex 35 busca recuperar los 14.900 de manera consistente en la sesión de hoy y se anota subidas de medio punto porcentual en una semana en la que aunque tenemos reunión del BCE, no parece que los inversores estén prestando demasiada atención. El mercado no espera movimientos de tipos de interés por parte de Lagarde y esto hace que el foco se ponga en otras variables.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Unicaja e Indra comparten el liderazgo del Ibex 35 en la sesión de hoy. Todo esto ocurre a pesar de que la política sigue salpicando al consejo de administración de Indra y en concreto a Escribano. En cualquier caso, hoy el sector defensa europeo está anotándose fuertes subidas, lo que también favorece a Indra. Las acciones de Repsol suben a pesar de que el petróleo ha sufrido este fin de semana caídas tras el incremento de producción anunciado por la OPEP. El cártel tiene como objetivo no perder relevancia en la producción de petróleo frente a Estados Unidos y esto se está viendo en los precios del crudo.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja del Ibex 35 es muy reducida y apenas vemos caídas. Telefónica es la más bajista, aunque tampoco es demasiado relevante. Tenemos que señalar que esta semana conoceremos los resultados de Puig (martes) y los de Inditex (miércoles), por lo que podríamos ver movimientos en la bolsa española.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.