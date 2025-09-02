Las acciones de Repsol alcanzan máximos anuales

Las acciones de Repsol han mostrado una sólida capacidad de recuperación desde sus mínimos anuales en los 9,5 euros por título, provocados por el inicio de la guerra arancelaria planteada por Trump en el mes de abril. Desde entonces, la compañía ha revertido la directriz bajista disparándose hasta los 14,13 euros por los que cotiza actualmente.

Las acciones de Repsol se disparan

En la sesión de hoy, las acciones de Repsol suben un 0,4% y lideran con claridad el Ibex 35. La compañía, que en el acumulado del año se ha revalorizado un un 19,5% en una tendencia alcista sostenida, ha superado resistencias clave y presenta señales positivas en indicadores técnicos como MACD semanal. Así, las acciones de Repsol suben por encima de la media de 200 sesiones y cotizan en máximos anuales. La ausencia de corrección demuestra la fortaleza actual de las compras, y el primer nivel de soporte relevante se sitúa en los 12,70 euros, a un 11,3% de distancia de los precios actuales.

La petroquímica española presenta varios aspectos positivos destacados que la convierten en un valor atractivo para los inversores. Entre sus mayores fortalezas encontramos la superación de los objetivos de su plan estratégico 2024-2027, su creciente capacidad operativa en energías renovables y su buena generación de caja. La compañía también goza de un balance saneado, deuda moderada y capacidad para invertir sin tensionar los costes financieros. En paralelo, el mercado valora positivamente la política actual de Repsol, que combina el reparto de dividendos y la recompra de acciones con el objetivo de maximizar la retribución al accionista. Repsol tiene una integración completa en el sector hidrocarburos pese a sus ingresos previstos gracias a desinversiones por valor de 1.500 millones de euros.

