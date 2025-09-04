Las acciones de Puig repuntan casi un 5% en 2 días

Las acciones de Puig (PUIG.ES) acumulan una subida de casi el 5% en los últimos dos días a pesar de que no hemos tenido grandes noticias sobre la empresa. Sin embargo, la semana que viene la compañía emitirá su informe semestral en el que conoceremos la evolución de su beneficio y sus márgenes.

Las acciones de Puig se calientan a la espera de sus resultados

Si bien ya conocimos el informe de ventas del segundo trimestre del 2025, en el que Puig mostró un incremento de los ingresos comparables del 7,7%, con una ralentización de sus segmento estrella pero un fuerte repunte de las áreas de maquillaje y cuidados para la piel. En ese sentido, las cifras fueron sólidas, sin tener en cuenta el evidente impacto que tuvo la divisa y que provocó que el crecimiento reportado fuera de tan solo el 3,9%. Sin embargo, creemos que si el horizonte temporal para invertir en Puig es largo, es mejor mirar la evolución subyacente del negocio dado que la divisa debería revertir parte de este deterioro que hemos observado, sobre todo por parte del dólar.

Pero cuidado, porque los ingresos se podrían haber incrementado por un aumento de la publicidad que haya sido mayor a ese crecimiento reportado, lo que implicaría una caída de los márgenes. Esto ya ocurrió en el 2024, donde los ingresos se incrementaron en un 11,3% pero los gastos en publicidad y promoción crecieron en casi un 16%, causando que el margen operativo se redujera en 30 puntos básicos a pesar de que el margen bruto se expandiera en 20 puntos porcentuales.

En este semestre todo apunta a que Puig ha tenido que seguir invirtiendo en publicidad para seguir generando fidelidad de marca y expandir su imagen en los segmentos de maquillaje y cuidados para la piel, aunque el crecimiento de estos segmentos ha acompañado y el margen puede mantenerse estable con respecto al año pasado.

A pesar de los repuntes de las últimas jornadas, las acciones de Puig caen un 11% en este 2025.

