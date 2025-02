El Ibex 35 cae de nuevo por debajo de los 13.000 puntos

El Ibex 35 ha perdido la barrera de los 13.000 puntos en la jornada de hoy, a pesar del impulso significativo de las compañías energéticas. En Europa, la sesión ha mostrado un comportamiento mixto, mientras que en Wall Street predominan las caídas, lo que ha generado un mayor impacto negativo en algunos índices europeos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos destacados en el Ibex 35 En el lado positivo del Ibex 35, las acciones de Repsol han destacado con un incremento superior al 7%. Aunque sus resultados no han sido especialmente brillantes, la promesa de un aumento del dividendo del 8,3% y un programa de recompra de acciones de 700 millones de euros han sido bien recibidos por el mercado. La directiva de la compañía estima un precio del Brent en 75 dólares para 2025, aunque este escenario parece complicado debido a factores como la posible paz en Ucrania, las presiones de Donald Trump a la OPEP para aumentar la producción y la propia política energética de su gobierno. Las acciones de Naturgy también han registrado una subida cercana al 5%, impulsada por sus planes de auto OPA , con el que busca adquirir el 10% de su capital social de manos de sus principales accionistas para aumentar el free float y regresar a los principales índices de referencia. En el lado negativo, Aena ha sido una de las empresas más afectadas, debido a su disputa con Ryanair por las tarifas aeroportuarias. Bankinter y ArcelorMittal tampoco han tenido una buena sesión, con descensos superiores al 1%. Comportamiento de otros mercados El sentimiento en Europa ha sido desigual. A excepción del Ibex 35, la jornada ha sido mayormente negativa. El Eurostoxx 50 ha cerrado estable, pero el DAX alemán ha retrocedido cerca de un 0,5% y el FTSE británico ha caído alrededor de un 0,7%. En el DAX, el sector de defensa ha sido el más castigado, con MTU Aero y Rheinmetall perdiendo más de un 3,5%, tras las declaraciones del secretario de Defensa de EE.UU., quien indicó que el país podría reducir su gasto militar en un 8% anual durante los próximos cinco años. Estas mismas declaraciones han afectado a Palantir, que ha caído más de un 10%, debido a su alta dependencia del presupuesto de defensa estadounidense. En Wall Street, el Nasdaq 100 ha cedido más de un 1%, mientras que el S&P 500 ha estado cerca de esa cifra y el Dow Jones ha mostrado el peor desempeño. En cuanto a materias primas, el precio del gas natural ha retrocedido un 5%, tras reportarse inventarios en EE.UU. superiores a lo esperado. Por otro lado, tanto el Brent como el WTI han registrado un repunte. El oro ha subido un leve 0,2%, mientras que el bitcoin ha avanzado un 0,7%.

