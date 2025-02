ETFs de defensa para invertir en el sector de moda

Después de meses donde la tecnología y la inteligencia artificial marcaron los mercados bursátiles, los inversores no han querido perderse la última tendencia del mercado, invirtiendo cantidades históricas en los ETFs del sector estrella del año: la defensa. ¿Por qué el sector de defensa está en máximos? Las acciones de las empresas de defensa europeas han alcanzado en los últimos días sus máximos históricos, ante la expectativa de que los gobiernos de la región tengan que asumir una mayor parte de la carga de la seguridad del continente aumentando su gasto militar. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El repunte en todo el sector se ha producido después de que, en los últimos días, los líderes europeos se hayan reunido en París para determinar cómo responder a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de iniciar conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania. De hecho, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha ofrecido enviar tropas británicas al terreno y se ha comprometido a establecer un camino para que el gasto en defensa del país alcance el 2,5 por ciento del PIB. Desde que regresó a la Casa Blanca el mes pasado, Trump ha aumentado la presión sobre los aliados europeos para que aumenten su gasto en defensa más allá del objetivo de la OTAN del 2% del PIB, y ha fijado el 5% como nuevo objetivo, un porcentaje que, en la actualidad, solo Polonia está cerca de alcanzar. Según un análisis de Bloomberg, la protección de Ucrania y la expansión de sus propias fuerzas armadas podrían costar a las principales potencias del continente 3,1 billones de dólares adicionales en los próximos 10 años. Para ello los estados de la OTAN necesitarán gastar al menos un 3,7% del PIB en defensa. Objetivos que ahora mismo parecen muy lejanos, ya que sólo 23 de los 32 países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cumplieron con el objetivo de gasto del 2% el año pasado, siendo España junto a Eslovenia los dos países con un menor gasto sobre PIB en el sector en estos momentos. Invertir en ETFs de defensa Para invertir en el sector de la defensa podemos hacerlo a través de acciones individuales o bien a través de fondos de inversión cotizados, también llamados ETFs, que nos permitirán replicar el comportamiento del sector en su conjunto. La principal ventaja de invertir en ETFs de defensa es que podemos diversificar nuestra inversión entre diferentes compañías y, por tanto, no arriesgarnos a elegir un valor concreto que por diferentes cuestiones puede tener un comportamiento inferior. Entre los dos ETFs de defensa que tenemos disponibles en XTB, podemos diferenciar entre el ETF de VanEck Defense ETF (DFEN.DE) o bien el Future of Defence ETF (ASWC.DE). Las diferencia entre ambos ETFs se basa en su composición. En el primer ETF, el VanEck Defense ETF, la compañía americana Palantir tiene una ponderación del 11%, seguido de empresas francesas como Thales y Leonardo, con un 9,50% y un 8,4%, respectivamente. En este caso, por tanto, las empresas alemanas apenas tienen relevancia dentro del producto. Composición del ETF DFEN.DE. Fuente: Elaboración propia Por otro lado, el ETF ASWC.DE está más diversificado. Si bien Palantir es la empresa con mayor ponderación del instrumento, en este caso representa solo un 6% del total del ETF. Le siguen muy de cerca la alemana Rheinmetall, la francesa Safran y la inglesa BAE. En este ETF de defensa, por tanto, Alemania, Francia y Reino Unido cobran más importancia que en el anterior.









Composición ETF ASWC.DE. Fuente: Elaboración propia En cuanto al comportamiento de ambos ETFs, si comparamos desde que ambos fondos cotizan en el mercado, ya que se lanzaron posteriormente a la guerra en Ucrania, podemos identificar una pequeña ventaja del DFEN.DE, que suma en este tiempo una revalorización del 87,22%, un 3% más que ASWC.DE. En gran parte, esta diferencia se debe a la mayor ponderación de Palantir que ha vivido en este periodo.



Comportamiento de las acciones a nivel individual Más allá de los ETFs de defensa, también podemos invertir en este sector adquiriendo títulos de compañías vinculadas directamente a esta industria. En este sentido, algunas acciones europeas como BAE Systems (con sede en el Reino Unido), Thales (con sede en Francia), Leonardo (con sede en Italia) y Saab (con sede en Suecia) han subido un 27% en promedio desde las elecciones estadounidenses, mientras que Rheinmetall ha duplicado su precio. Estas subidas han dejado a las empresas de defensa de la Unión Europea cotizando a aproximadamente 21 veces beneficios por acción esperados para 2025, mientras que sus pares estadounidenses cotizan a aproximadamente 16 veces. Las valoraciones reflejan tanto el sentimiento de los inversores como el tamaño de las empresas. Las compañías de defensa estadounidenses son mucho más grandes y generarán unas ventas totales estimadas en 190.000 millones de dólares en 2025. Por su parte, se espera que las empresas de la UE generen menos de la mitad de esa cantidad. Los ingresos, hasta cierto punto, se alinean con el gasto militar. Estados Unidos gasta aproximadamente un billón de dólares en defensa nacional anualmente. Europa gasta cerca de 300.000 millones de dólares.





