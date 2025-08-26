El Ibex 35 cae hasta los 15.150 puntos

Apertura bajista de un Ibex 35 que sigue poniendo distancia con los 15.300 puntos, soporte que perdió en el día de ayer. Las dudas sobre el acuerdo de paz en Ucrania y la ausencia de nuevos resultados corporativos hasta el 10 de septiembre (turno de Inditex) lastran el principal selectivo nacional. A esto hay que sumar que los índices asiáticos se han teñido mayoritariamente de rojo, y los parqués bursátiles del "Viejo Continente" están continuando con esta tendencia en la apertura. El Ibex 35 se deja un 0,6% en estos momentos.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Logista es el farolillo rojo del Ibex 35 en estos momentos, ya que el valor está descontando su dividendo de 0,56 euros brutos por título, el cual abonará dentro de 2 días (1,9% de rentabilidad por dividendo). Los sectores de la banca y la construcción también fluctúan a la baja ante la incertidumbre con los conflictos bélicos y geopolíticos.

Empresas que más suben del Ibex 35

Sólo cinco de los 35 valores que componen el Ibex 35 abren con subidas. En el caso de Acciona Energía y de su matriz Acciona, recuperan levemente parte de lo perdido ayer. Por su parte, IAG continúa su escalada y alcanza los 4,55 euros por título, cota que no se veía desde antes del Covid. Solaria encabeza el Ibex 35 con una subida intradía del 0,87%, y ya acumula una revalorización del 48% en el año.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.