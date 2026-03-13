- Repsol sube lidera las subidas
- Puig e Inditex sufren las subidas de precios de la gasolina
- Las acereras caen
- Repsol sube lidera las subidas
- Puig e Inditex sufren las subidas de precios de la gasolina
- Las acereras caen
El Ibex 35 empieza la sesión con fuertes descensos que superan el 1% y que superan de nuevo las caídas del resto de índices europeos. El selectivo español está mostrando una mayor sensibilidad al conflicto y los inversores empiezan a tener dudas. La ciclicidad del selectivo español está penalizando su comportamiento en un conflicto que está teniendo uno de los impactos más importantes en el suministro de crudo a nivel mundial de los últimos años.
Empresas que más suben del Ibex 35
La parte alcista del Ibex 35 es muy reducida, con tan solo Repsol anotándose subidas significativas. La compañía es una de las pocas que se beneficia de los precios del crudo, pero los inversores no terminan de apostar con fuerza en el valor porque temen que se intervengan en España los precios de la gasolina. Además, creemos que su plan estratégico tampoco convenció al mercado, ya que la producción no termina de acelerarse y se esperaba una caída del margen de refino.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Puig y ArcelorMittal están sufriendo fuertes caídas, pero el ánimo es negativo en general. La compañía de fragancias se ve impactada por el conflicto porque produce principalmente en Europa y después tiene que transportar sus productos al resto del mundo. Esto le hace dependiente de los costes del transporte, que se están viendo afectados por el aumento de los precios del petróleo. Además, el incremento de precios generalizados también puede afectar al sentimiento del consumidor y su propensión a comprar sus productos. Inditex tiene una exposición similar, aunque su producción está más cerca de sus principales mercados. Además, las acereras también sufren el aumento de los precios de la energía.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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