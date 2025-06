Las acciones de IAG celebran el acuerdo en Oriente Medio

Las acciones de IAG despegan un 7% desde primera hora del día, después de la tregua acordada entre Irán e Israel que pone en pausa los ataques en Oriente Medio iniciados el pasado viernes 13 de junio. La aerolínea, que recientemente celebró su Junta de Accionistas en la que aprobó la adquisición de más de 50 nuevos aviones, se posiciona como la empresa más alcista de la jornada de hoy en el Ibex 35, que está subiendo un 1% a raíz del alto el fuego. Acuerdo entre Irán e Israel La tregua entre Irán e Israel se produjo tras una noche en la que Teherán respondió al ataque estadounidense del fin de semana lanzando misiles contra una base aérea estadounidense en Qatar. La acción de la República Islámica fue anunciada precisamente a Qatar y Estados Unidos, por lo que el impacto fue muy limitado y no hubo víctimas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta respuesta de Irán, sobre la que Trump afirmó que ha sido "débil", ha sido interpretada por los mercados como un paso previo hacia la desescalada entre ambas regiones, lo cual ha sido muy celebrado por los mercados. De hecho, el propio presidente agradeció a Teherán por "avisar con antelación". ¿Cómo afecta la tregua en Oriente Medio a las acciones de IAG? Los precios del petróleo se desplomaron al conocerse la respuesta de Irán. Los inversores lo tomaron como una señal de que Irán no tenía intención de aumentar las tensiones con Washington, y mucho menos de sumergir a otros países de la región en una guerra más amplia. El precio del barril de crudo, que inició el lunes subiendo un 5,7%, ha vuelto al nivel en el que se encontraba antes de que Israel comenzara a atacar a Irán el 13 de junio. La caída en el precio del petróleo y la mayor certidumbre en Oriente Medio son muy buenas noticias para el sector turismo, en el que se engloba IAG. En los últimos días se había anunciado la cancelación de miles de vuelos en la región que tenían que ser reubicados, llevando al sector al caos y a las empresas a anotarse importantes caídas, con las propias acciones de IAG cotizando en negativo durante varias jornadas. Sin embargo, los acuerdos actuales, que parece que podrían durar en el tiempo, deberían impulsar la cotización del sector durante los próximos días y permitir a las compañías de la industria pasar por alto un mes de junio para olvidar, en el que, además de la tensión en Oriente Medio, un avión se estrelló en India con 240 pasajeros fallecidos. Las acciones de IAG, que cotizan en estos momentos en 3,86 euros, todavía se encuentran un 2% por debajo del precio del 12 de junio, momento en el que se inició el ataque de Israel sobre Irán. Su siguiente objetivo será recuperar los 4 euros por acción, que le permitirá continuar con la recuperación de las últimas fechas gracias al impulso obtenido a raíz de sus buenos resultados publicados en el primer trimestre del año. En el acumulado del año, las acciones de IAG cotizan en positivo, con una subida de más del 5,80%. ¿Cómo comprar acciones de IAG? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de IAG (IAG.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

