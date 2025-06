Las acciones del Banco Santander (SAN1.ES) son las que más caen dentro del sector bancario español en la jornada de hoy, aunque el sentimiento en general es negativo. Ayer, parecía que la tregua entre Irán e Israel impactaba de manera positiva en el sector, aunque la realidad puede ser distinta. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Banco Santander corrige y es la más castigada Aunque las acciones de Banco Santander son las más castigadas hoy, con caídas de alrededor de un 1,5%, la realidad es que esta situación afecta a todo el sector. Una potencial paz en Oriente Medio, o al menos entre Irán e Israel (que seguirá atacando Gaza) puede provocar una mayor presión deflacionista. El principal motivo son los precios del petróleo, que se están deshinchando tras los repuntes vividos en las últimas semanas. El estrecho de Ormuz es una zona clave para el transporte de petróleo, por lo que si se confirma que no habrá bloqueos en la zona y que Irán podrá continuar exportando crudo, será difícil ver de nuevo repuntes de los precios del petróleo. Esto repercute también en todos los vienes derivados del petróleo, como el combustible, así como los costes del transporte en un contexto donde esto podría ser otro factor inflacionista si Europa finalmente impone aranceles a Estados Unidos. Si los precios del petróleo se mantienen por debajo de los 70 dólares es probable que en Europa sigamos viendo desinflación, lo que facilita al BCE continuar bajando tipos. Este escenario perjudica a los bancos, que ya estaban viendo un deterioro de su margen de intereses en el primer trimestre del año. De hecho, pensamos que el mercado ha descontado un escenario muy suavizado con respecto al impacto de los aranceles en Europa, viendo los datos de crecimiento de las principales economías. El veto del gobierno a la fusión de BBVA-Sabadell genera desconfianza Por su parte, contrasta que las acciones de Banco Santander sean las que más caen, a pesar de que ayer el gobierno español vetara la fusión de BBVA y Sabadell durante al menos tres años. Podemos pensar que este gesto del gobierno deja claro que las fusiones dentro del sector serán algo muy complicado, lo que dificultará esa integración bancaria que promueve el BCE. De hecho, este tipo de movimientos puede implicar que los múltiplos a los que cotiza el sector se reduzcan, dado un incremento de los riesgos políticos que disminuye la capacidad de control de los accionistas. Las acciones de Banco Santander suben un 57% en este 2025. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Banco Santander? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Banco Santander para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.