El Ibex 35 cierra en verde la sesión a la espera del CAT

El Ibex 35 termina la jornada con subidas importantes alrededor del 1% y Europa animada. Todo ello a pesar de que el panorama geopolítico empeora y el BCE ha rebajado las previsiones de crecimiento para la economía de la Zona Euro.

Movimientos en el Ibex 35

La parte alta del Ibex 35 ha estado copada por valores como ACS o Repsol. En el caso de ACS, la compañía ha conseguido un gran contrato junto a otras dos constructoras para mejorar algunas estaciones del metro de Londrés, lo que demuestra su capacidad para conseguir grandes contratos aparte de los de los centros de datos. Además, las cifras de ayer de Oracle al cierre del mercado mostraron que las inversiones en IA continuarán con fuerza, lo que repercute de manera positiva en ACS como constructora. Repsol por su lado ha vendido la mitad de una cartera de activos renovables por unos 150 millones de euros. Esto es parte de su estrategia de rotación de activos, de manera que le permitirá reducir parte de su deuda.

En la parte baja de la tabla ha destacado Amadeus, con una caída de más del 4%. El resto de valores han tenido un descenso mucho más moderados.

Europa sube por el sector de semiconductores, a pesar del BCE

En Europa hemos visto un sentimiento positivo, con el sector relacionado con los semiconductores subiendo con mucha fuerza. Empresas como BE Semiconductor, ASM o ASML han impulsado al AEX neerlandés. Además, hemos tenido la primera subida de tipos del BCE en casi 3 años y ha emitido unas perspectivas de crecimiento e inflación peores que las de la anterior proyección de marzo. La guerra en Irán está afectando a ambas variables y si se prolonga puede tener un impacto relevante en algunas economías de la Eurozona.

Por otro lado, en Estados Unidos vemos un comportamiento mixto. Si bien algunas compañías del sector semiconductor suben, hay otras que están teniendo un muy mal desempeño. Es el caso de Oracle, que ayer reportó unas cifras en la que el capex está disparado. La compañía publicó un capex casi 3 veces superior al del año anterior y superando sus perspectivas. Además, anunció que para su 2027 fiscal el capex neto ascendería a unos 70.000 millones de dólares, lo que supondría otro aumento de alrededor del 40% interanual, que financiará tanto con una ampliación de capital, como con emisiones de deuda por un valor total de unos 40.000 millones de dólares.

El oro y la plata corrigen

En las materias primas, el oro y la plata han vuelto a corregir, con el dólar ganando terreno. De hecho, incluso el crudo ha caído a pesar de los comentarios de Trump sobre bombardear Irán durante la noche.