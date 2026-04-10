El Ibex 35 cierra la jornada con fuerza y encara la semana que viene con optimismo

El Ibex 35 termina la semana con fuerza y se anota una sólida subida a pesar de las dudas iniciales que había experimentado en el día de hoy. Dentro del selectivo español estamos viendo una rotación hacia valores más cíclicos, mientras que en el resto de índices mundiales hoy también hemos visto subidas.

Arcelor vuelve a liderar al Ibex 35

Dentro del Ibex 35 ArcelorMittal ha repuntado con fuerza. La compañía es una de las beneficiadas por esa rotación del mercado hacia valores cíclicos debido a que su intensidad energética le había perjudicado durante los momentos más tensos del conflicto en Oriente Medio. Además, ahora podría recuperar la tendencia con la que venía antes de la guerra, impulsada por la política arancelaria que la UE impondrá en la segunda mitad de este año para proteger a la industria del acero. En ese sentido, Acerinox también se ubica en la parte alta y se beneficia de dinámicas similares a Arcelor. Por su lado, BBVA repunta con fuerza en mitad del optimismo de la banca. Hoy la compañía pagaba dividendo, pero el descuento de la cotización se produjo hace dos días.

Repsol sufre

Las acciones de Repsol han sido las que peor comportamiento han experimentado hoy después de la publicación de los datos operativos del primer trimestre del 2026. La compañía ha presentado un margen refino el doble mayor que el del primer trimestre del 2026, pero casi un 2% inferior al del 4T2025. Esto, junto a una producción propia algo menor que en el último trimestre y primer trimestre del 2025, ha generado dudas en los inversores. Nosotros pensamos que estos problemas operativos pueden dañar las perspectivas del mercado, que espera una producción más estable que muestre que el importante recorte de las inversiones en su nuevo plan estratégico no afecta a la operatividad de la empresa. Indra o Solaria también se han anotado una importante caída, entre rotación de mercado y negatividad sobre la propia compañía, como puede ser el caso de Indra y la incertidumbre sobre la fusión con la compañía de Escribano.

Europa y Estados Unidos repuntan

En Europa el DAX ha destacado, aunque en general ha sido una noticia bastante positiva. Por otro lado, en Estados Unidos los índices suben después de que los datos de inflación hayan sido algo mejores a lo esperado. En concreto, la subyacente ha sido una décima inferior a lo que se estimaba por parte del consenso. En cualquier caso, vemos un salto de casi un punto porcentual con respecto al dato anterior, lo que refleja que las subidas del petróleo han tenido un efecto inmediato en los precios.

El petróleo se resiste a caer

En materias primas no hemos tenido grandes movimientos. El brent sigue anclado cerca de los 100$, reflejando la incertidumbre actual tanto sobre la tregua en sí como por el tránsito real del estrecho de Ormuz. Por su parte, el dólar pierde algo de terreno y continúa abierta la pregunta de si seguirá con la misma fortaleza si se firma un acuerdo de paz. Nosotros pensamos que las presiones a las que se enfrentaba antes de la guerra continuarán vigentes tras el fin del conflicto.