El Ibex 35 cierra plano aunque con recuperación

El Ibex 35 logró recuperarse de las caídas iniciales y cerró la jornada casi sin cambios. A pesar de que en Europa las pérdidas continuaron y Wall Street ha abierto en negativo, los descensos se han ido moderando y los índices americanos luchan por entrar en positivo. Movimientos en el Ibex 35 Las acciones de Rovi destacaron con un avance superior al 2%, liderando el Ibex 35. Endesa también subió cerca de un 2% tras anunciar un plan de recompra de acciones por unos 2.000 millones de euros. Iberdrola y Redeia mostraron un desempeño sólido. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el lado opuesto, las acciones de ArcelorMittal encabezó las caídas con un retroceso superior al 4%, afectada por el anuncio de nuevos aranceles al sector automovilístico por parte de Donald Trump. También cedieron alrededor de un 2% Grifols e Indra, esta última arrastrada por la debilidad de su sector en Europa. Europa sufre y Wall Street lucha por entrar en verde Más allá del Ibex 35, a nivel europeo el DAX alemán lideró las pérdidas con una caída cercana al 0,8%, impactado por el mal desempeño de las empresas automovilísticas. Compañías como Mercedes, BMW y Porsche retrocedieron más del 2% debido a la aplicación de un arancel del 25% a los vehículos importados en EE.UU, que se implantará la semana que viene. En Wall Street, los índices intentan recuperar terreno, aunque persisten las dudas y el sector de los semiconductores sufre fuertes caídas. En contraste, las acciones de Tesla repuntan un 5%, impulsada por la expectativa de que los nuevos aranceles encarezcan los vehículos importados, beneficiando la demanda de sus modelos en EE.UU. En otros mercados, el oro volvió a subir un 1%, mientras que el bitcoin avanzó un 0,3%. Por su parte, el eurodólar retomó impulso y se acercó a la marca de 1,08.

