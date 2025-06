Las acciones de Circle firman máximos con la ley Genius

Circle continúa batiendo máximos históricos desde su salida a bolsa el pasado 5 de junio. Y es que desde su debut en el parqué bursátil, las acciones de Circle se han revalorizado un 500%. A pesar del cierre de las bolsas americanas en la sesión de hoy, la compañía logró ayer una revalorización de 34% y las expectativas de crecimiento para la compañía, que se adentró en los mercados bursátiles con una valoración de más de 6.000 millones de dólares, siguen subiendo. ¿Qué es Circle Internet Group? Circle es una empresa tecnológica enfocada en desarrollar soluciones financieras basadas en blockchain, con especial énfasis en las stablecoins, unas criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable frente a activos tradicionales como el dólar o el euro. Su producto insignia es USD Coin (USDC), una de las stablecoins más utilizadas a nivel mundial, cuyo valor está 100% respaldado por activos seguros y altamente líquidos. Esto implica que, por cada USDC en circulación, existe un dólar (o equivalente) guardado en reservas. A través de su infraestructura, Circle permite mover dinero en internet con la misma facilidad con la que se envía un correo electrónico, pero con la seguridad, velocidad y transparencia propias de la tecnología blockchain.



Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Por qué suben las acciones de Circle? Las acciones de Circle, que debutaron en la Bolsa de Nueva York el pasado 5 de junio, firmaron ayer su máximo histórico al alcanzar los 179,94 dólares por título. Esta subida ha venido impulsada por la aprobación en el Senado de Estados Unidos de una normativa que podría cambiar el escenario para las criptomonedas y, más específicamente, las stablecoins, activo en el que se enfoca Circle. Hablamos de la ley Genius (Ley para Guiar y Establecer la Innovación Nacional en 'Stablecoins' en Estados Unidos), una norma que busca regular las stablecoins dentro del gigante americano. En concreto, la ley Genius establece que este tipo de activos deberán estar respaldados 1:1 por dólares o activos líquidos semejantes, como pueden ser las Letras del Tesoro, y fija estándares regulatorios para las compañías que quieran emitir este tipo de activos, así como auditorías anuales. Esta normativa, que aún debe pasar por la Cámara de Representantes del gigante americano, fijaría, de implementarse, el primer marco legal a escala nacional para este tipo de activos y podría no solo presionar a los sistemas de pago tradicionales, sino también redirigir la demanda hacia bonos del Tesoro a corto plazo, en contraste con el modelo bancario actual de reservas fraccionarias. Para Circle, la aprobación y posible implementación de la ley Genius podría suponer un gran combustible para su negocio, dado que el principal ingreso de la marca proviene, precisamente, de una stablecoin: el USDC. De hecho, este anuncio se ha tomado como una señal alcista para la industria debido a la seguridad del posible respaldo institucional. Tras el anuncio, las acciones de Circle se dispararon un 34% hasta los 199 dólares por título, mientras que Coinbase, compañía también perteneciente al sector cripto que el pasado mes de mayo entró en el prestigioso S&P 500, se elevaron un 16%. Las acciones de Circle Las acciones de Circle debutaron en la bolsa de Nueva York a principios del mes de junio con una valoración de unos 6.700 millones de dólares y en su primera jornada en el parqué ya se anotaron grandes alzas, con una subida de más del 160% que elevó su precio a los 83,23 dólares. Tras el despunte registrado ayer, las acciones de Circle cotizan a un valor de 199,6 dólares por acción tras el cierre de la última sesión del mercado americano. Es importante separar la cotización de las acciones de la compañía de la cotización de la Stablecoin USDC, que replica al dólar estadounidense.





