El Ibex 35 continúa de dulce

El Ibex 35 termina otra sesión de fuertes subidas con un repunte de más de medio punto porcentual y asentándose por encima de los 16.000 puntos. El selectivo español sigue al alza gracias a las buenas expectativas para la temporada de resultados que está descontando el mercado y una dinámica positiva en general de las bolsas.

Movimientos dentro del Ibex 35

Dentro del Ibex Acciona ha despegado más de un 3%, en parte arrastrada por las subidas de Iberdrola. Esta última ha presentado hoy unas sólidas cifras de los primeros nueve meses del año, con un incremento del EBITDA de redes del 26% gracias al incremento de la base de activos en Reino Unido, que es un 43% mayor (en libras) que al final de septiembre del año pasado, mientras que en Estados Unidos el incremento ha sido de algo más del 1%. Aunque en el presente el foco no está en la remuneración al accionista, cuando se comiencen a rentabilidad las inversiones actuales podríamos esperar una fuerte remuneración al accionista.

La parte baja del selectivo no ha estado tan repleta de empresas, pero destacan Cellnex, con caídas de más del 2%, y las catalanas Fluidra o Puig con caídas de algo más del 1%. En cualquier caso, ya sabemos que la temporada de resultados puede causar un comportamiento errático en algunos valores.

Otros mercados

En Europa el sentimiento ha sido mixto, con el FTSE 100 repuntando medio punto porcentual pero el AEX neerlandés dejándose más de un 0,8%. El motivo ha sido que la FDA, la agencia americana de alimentación y medicamentos, ha emitido una carta de advertencia sobre algunas violaciones en los controles de calidad de sus productos médicos. En Wall Street los inversores son optimistas y todos los índices están en verde. PayPal destaca con subidas de más del 9% después de que haya anunciado que se convertirá en el primer monedero de pago en ChatGPT.

El oro se anota otra caída de más de medio punto porcentual y se deja más de un 11% acumulado desde máximos. Los fundamentos siguen siendo los mismos, pero la recogida de beneficios de los inversores en ETFs y un mejor tono entre Estados Unidos y China han causado estas correcciones. En cualquier caso, no pensamos que los inversores cambien demasiado sus asignaciones en cartera del oro en el corto plazo. Por otro lado, el petróleo también se desinfla con fuerza.