El Ibex 35 corrige al ritmo de Europa

El Ibex 35 comienza la jornada con caídas cercanas al 0,4% y la corrección es la más abultada de Europa, que en general también está cotizando en rojo. El selectivo español se toma una pausa pero sigue por encima de los 15.300 puntos. Hoy conoceremos los datos de ventas minoristas del mes de julio en Europa, pero la mayoría de datos clave vendrán de Estados Unidos y no deberían tener impacto en las bolsas del viejo continente.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de IAG son las más alcistas del Ibex 35, pero las subidas son muy moderadas y nada reseñables. Le sigue Indra, a la vez que Puig coge fuerza a medida que avanza la sesión. En el caso de Indra, la compañía parece de nuevo impulsada por las alzas del sector europeo, mientras que Puig sigue tratando de recuperar el terreno perdido después de su presentación de resultados de la semana pasada.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Acciona son las más bajistas, después de que Citi haya rebajado su precio objetivo y su recomendación desde "neutral" hasta "comprar". Además, señala las investigaciones a las que se enfrenta la empresa por su presunta relación en los casos de corrupción estallados en la estela del gobierno español. La banca está teniendo una jornada negativa, con caídas que superan el 1%. Sin embargo, no hemos conocido hasta el momento noticias que empujen al sector a la baja en el día de hoy.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

