Las acciones de Indra suben tras negar una nueva adquisición

La semana pasada se hizo eco la posible compra de Indra (IDR.ES) sobre Oesía, lo que encajaba en su estrategia de adquisiciones. Sin embargo, la compañía ha salido a desmentir la información y parece que esto le ha venido bien a la acción.
Las acciones de Indra suben al calor del sector
Indra ha desmentido que se encuentre en proceso de negociación con Oesía para su adquisición. Esto sin embargo no nos dice demasiado, ya que muchas compañías prefieren tomar estas negociaciones en secreto para que no afecte al proceso. De hecho, la compra encajaría con el proceso de transformación de la compañía.
Rutte advierte a Europa
Otra de las noticias que están impulsando al sector defensa en la jornada de hoy son las palabras de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Este afirmó que los misiles rusos solo tardarían 5 o 10 minutos más en llegar a Madrid o Londrés que a Tallin. Esta afirmación fue una manera de presionar a los países europeos para que no se olviden de su compromiso de invertir en defensa, lo que evidentemente ha sentado muy bien a todo el sector, Indra incluida, que en la jornada de hoy del Ibex 35 se está anotando una subida de más del 1,70%.
Las acciones de Indra suben un 100% en este 2025.
