💥¿Por qué se desploman las acciones de Puig?

Las acciones de Puig (PUIG.ES) se están desplomando más de un 6% en estos primeros compases de la sesión después de que ayer al cierre de mercado presentara sus resultados financieros del primer semestre del año.

¿Por qué caen las acciones de Puig?

En general, los resultados de Puig nos parecieron buenos, sobre todo por el mantenimiento de sus márgenes y el buen comportamiento de sus segmentos de Maquillaje y Cuidados para la piel. Sin embargo, el desempeño del segmento de Fragancias no fue el mejor y sufrió un deterioro de su margen operativo desde el 18,6% hasta el 17,8%, principalmente por el incremento de la inversión en publicidad.

Aunque el deterioro es notable, y ya señalamos en el análisis de los resultados que debemos de seguirlo de cerca, creemos que no se trata de algo tan negativo como para provocar caídas de más de un 6% en las acciones de Puig. Esto se debe a que el sector siempre requiere de inversiones en publicidad y en un mercado desafiante, en el que otros competidores también están encontrando difcultades, estas son más necesarias que nunca. Sin embargo, es cierto que L'Oréal está consiguiendo un mayor crecimento en el segmento de fragancias, por lo que es normal que pueda haber cierto decontento por la parte más corto placista del mercado.

Por otro lado, la directiva afirmó que el crecimiento de los ingresos en el 2025 se quedaría cercano al 6%, que es la parte baja de su guidance del 6%-8%.

En cualquier caso, nos parece que el castigo de hoy es excesivo y la compañía sigue teniendo una posición sólida dentro del sector. Además, actualmente estimamos que cotiza a unas 12,3 veces EV/EBIT del 2025 frente a las 15,3 veces del sector, lo que supone un descuento de casi el 20%. Estimamos un precio objetivo para las acciones de Puig de 22,2€, lo que supone un potencial de casi el 50% desde los precios actuales.

Las acciones de Puig caen un 18% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

