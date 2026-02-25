PayPal en el radar de Stripe: el mercado se prepara para un terremoto

- PayPal rebota con fuerza impulsada por rumores de una posible operación corporativa de enorme escala.
- El interés de un gran actor del sector podría transformar por completo el mapa competitivo del e‑commerce.
- La compañía sigue bajo presión por pérdida de cuota y resultados débiles, lo que la convierte en un objetivo atractivo.
- Una integración alteraría el equilibrio frente a competidores clave y podría generar tensiones regulatorias.
Las acciones de PayPal (PYPL.US) subieron casi un 6,7% ayer hasta alrededor de 47 $, con ganancias acumuladas en los últimos dos días alcanzando el 12–13% tras los informes de Bloomberg sobre un interés preliminar de Stripe en una posible adquisición.
Stripe estudia comprar activos clave como Braintree
Stripe está considerando adquirir todos o algunos activos de PayPal, incluido Braintree, lo que les permitiría unir fuerzas en el comercio electrónico (aproximadamente el 50% del volumen global de transacciones). PayPal lleva un tiempo teniendo dificultades. Sus resultados del cuarto trimestre no cumplieron las expectativas de los analistas, y la compañía ha estado perdiendo cuota de mercado en pagos frente a Apple Pay, Google Pay e incluso Revolut desde hace tiempo.
Una posible amenaza para Adyen si Stripe se expande
Sin embargo, una transacción de este tipo podría tener un impacto negativo en Adyen. Si Stripe compra todo o parte de PayPal, como informó Bloomberg News, y el volumen de transacciones de Stripe aumenta hasta aproximadamente 3,6 billones de dólares frente a los 1,6 billones de Adyen en 2025, la competencia por comerciantes y socios de plataformas, el negocio principal de Adyen, podría intensificarse potencialmente.
En este sentido, también vale la pena considerar si la fusión de estas dos compañías atraería la atención de las autoridades antimonopolio.
Sin embargo, vale la pena recordar que las conversaciones parecen estar en una etapa temprana, por lo que aún podría cambiar mucho en relación con la transacción. Por otro lado, el fuerte descuento en las acciones de PayPal, una empresa que lucha con dificultades operativas, crea un objetivo de adquisición potencialmente lucrativo. Vale la pena seguir de cerca cualquier titular relacionado con una posible compra por parte de Stripe u otra entidad, ya que este es actualmente el principal catalizador de los movimientos de precio en las acciones de PYPL.
Una valoración con descuento, pero dependiente de un catalizador extern
La valoración de la compañía frente a comparables y con un resumen de previsiones para el futuro parece indicar un descuento elevado respecto al valor medio. Los anuncios de adquisición son teóricamente noticias positivas para las acciones de la compañía, pero por otro lado, vale la pena recordar que si no se concreta, los resultados financieros negativos de la empresa, que han impulsado la tendencia bajista en su valor y podrían potencialmente seguir haciéndolo, pueden volver a primer plano. Fuente: Bloomberg Financial LP
