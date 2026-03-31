El Ibex 35 destaca en Europa y lidera la sesión

El Ibex 35 empezaba la mañana con sólidas subidas que superan el medio punto porcentual. Aunque el tono en Europa es mixto, con caídas del índice neerlandés y del Euro Stoxx, el Ibex es el que mejor comportamiento se está anotando. Sin embargo, a medida que avanza la jornada los índices moderan las subidas. El mercado sigue pendiente de la guerra y las declaraciones, en ocasiones contradictorias, de Donald Trump. Además, se añade que hoy tendremos el informe de vacantes de empleo (JOLTS) en Estados Unidos, así como el índice de confianza del consumidor del Conference Board. Todo esto marcará la jornada de hoy.

Empresas que más suben del Ibex 35

Enagás es la más alcista de la sesión del Ibex 35 debido a que el borrador que el regulador ha emitido y que influye en el negocio es más positivo de lo esperado. Tanto la parte de los ingresos como de los costes imputados ha sido positiva, lo que se espera que incremente el beneficio neto de la compañía. Este tipo de empresas dependen tanto del regulador que el inversor no solo debe observar el negocio en sí, sino también los vaivenes regulatorios. Mapfre también sube y se va acelerando a medida que avanza la sesión. En cualquier caso, las alzas de la sesión de hoy son bastante moderadas y no vemos un optimismo excesivo debido al marcado calendario de esta semana. Esto debería causar volatilidad, aunque si los datos de empleo de Estados Unidos son buenos y el conflicto se modera, podríamos tener una gran semana.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Fluidra son las más bajistas del Ibex 35 y el mercado estará muy atento hoy a los datos macro de Estados Unidos. La compañía tiene Norte América como su principal mercado, con alrededor del 44% de sus ingresos en 2025, por lo que la situación económica es clave debido a la ciclicidad del negocio de piscinas. Por su parte, ArcelorMittal sigue mostrando debilidad. Aunque desde el conflicto el comportamiento ha sido peor que el de Acerinox por su mayor exposición a Europa, también hay que señalar que el valor había repuntado con anterioridad, por lo que es probable que muchos inversores hayan aprovechado para recoger beneficios. Bankinter es el único banco en negativo, aunque las caídas son moderadas. En general, el resto de valores bajistas se anotan muy leves descensos.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.