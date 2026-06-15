El Ibex 35 disfruta de la paz entre Estados Unidos Irán

El Ibex 35 avanza con fuerza en la jornada de hoy y rompe la barrera de los 19.000 puntos después de que Irán y Estados Unidos hayan llegado a un acuerdo. A falta de la firma, que se realizará este viernes en Suiza, los mercados empiezan a subir de manera generalizada por un incremento del optimismo.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 Santander ha destacado, con subidas superiores al 3%. Recordemos que era una de las entidades que más había sufrido desde el inicio del conflicto, por lo que es normal que sea uno de los bancos que más rebota. También BBVA ha tenido un comportamiento similar. Fluidra ha cerrado con repuntes del 3% en lo que se espera que sea un respaldo para la confianza del consumidor americano, lo que se debería traducir en un mayor gasto en consumo discrecional. En cualquier caso, el optimismo ha sido generalizado.

En la parte baja del selectivo español Repsol ha sido la mayor destacada con descensos que han superado el 4%. La compañía sufre por las caídas de los precios del petróleo. Además, se había convertido en una especie de valor refugio frente a la guerra, por lo que estas caídas suponen el descuento del fin del conflicto. Otros valores como Acciona Energía o Puig también han sufrido caídas.

Wall Street vuela mientras que en Europa la sesión ha sido mixta

En Europa hemos visto subidas en algunos índices, pero también correcciones. El DAX ha repuntado más de un 1%, con la banca y otros valores cíclicos anotándose subidas importantes. Sin embargo, el FTSE inglés ha tenido caídas de más de un 0,3%, con compañías como Shell o BP sufriendo descensos superiores al 3%. En Wall Street vemos fuertes repuntes, con el Nasdaq 100 subiendo más de un 2%. Valores como AMD o Meta están despegando, mientras que Micron o SpaceX están subiendo más de un 7%. SpaceX sigue de dulce y la demanda inversora sigue siendo fuerte El fin de la guerra supone una relajación de la prima geopolítica, mientras que también supone una caída de las expectativas de inflación. Sin embargo, no debemos descartar que la inflación se ralentice a un ritmo más lento de lo que parte del mercado está esperando. Todo ello en una semana cargada de bancos centrales, con Japón, Estados Unidos y Reino Unido como protagonistas.

El petróleo se desploma

Los precios del crudo han sufrido una caída profunda, con el brent descendiendo un 5%. Los flujos de barcos petroleros en el estrecho de Ormuz deberían empezar a recuperarse a partir del viernes, aunque la producción todavía puede tardar en repuntar. Por su parte, el oro y la plata han repuntado gracias a la debilidad del dólar y el descenso de los rendimientos de la deuda pública.







