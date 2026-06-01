El Ibex 35 echa en falta catalizadores

- Solaria lidera la jornada del Ibex 35
- Naturgy se libera por completo
- Aena sufre en la sesión de hoy
- Solaria lidera la jornada del Ibex 35
- Naturgy se libera por completo
- Aena sufre en la sesión de hoy
El Ibex 35 empieza con leves caídas la sesión y vemos un ánimo mixto en Europa. El selectivo español echa en falta algún catalizador y los inversores esperan ya los resultados de Inditex, que se publicarán el miércoles antes del inicio de la sesión.
Empresas del Ibex 35 que más suben
Solaria es la más alcista de la sesión y se coloca como una de las favoritas de algunas casas de análisis dentro del sector renovable. La compañía prevé triplicar su capacidad de generación de energía para el 2028 y su apuesta por los centros de datos ha gustado al mercado. Naturgy y Repsol también están en la parte alta. Por su lado, Naturgy se ha liberado ya de la presión accionarial en la que ha estado inmersa por años, donde varios grandes accionistas no se ponían de acuerdo. Ahora, la directiva podrá centrarse mucho más en el negocio y menos en disputas accionariales. El precio del petróleo repunta en la sesión de hoy y esto es lo que ayuda a Repsol.
Empresas del Ibex 35 que más bajan
Las acciones de Aena sufren una caída de más del 2,5% y lideran las caídas del Ibex 35. Este fin de semana ha habido algo de polémica por un cartel publicitario en el aeropuerto de Palma de Mallorca que ha salpicado a la compañía, mientras que Ryanair sigue en la batalla por reducir las tasas aeroportuarias. Cellnex o Mapfre son otros dos valores que corrigen, aunque los movimientos entran dentro de la volatilidad del mercado.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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