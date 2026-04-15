Las acciones de Solaria suben con fuerza en la jornada de hoy después de que haya salido a la luz un rumor sobre la posibilidad de que Solaria se una a un importante grupo de empresas para desarrollar centros de datos. ¿Cómo puede beneficiar esto a la compañía?

Solaria podría aliarse con Telefónica y ACS para desarrollar centros de datos

Según ha informado Bloomberg, Solaria está en conversaciones con un consorcio formado por Telefónica y ACS para desarrollar centros de datos por valor de unos 4.000 millones de euros en España. La idea sería que Solaria entrara comprando parte de la propiedad de dicho consorcio.

Aunque no hay nada confirmado, este hecho ya ha generado optimismo entre los inversores, que han disparado las acciones de Solaria en la jornada de hoy. Recordemos que Solaria ya tiene firmados varios acuerdos para proporcionar energía a centros de datos en toda Europa. Estos acuerdos son importantes porque uno de los posibles cuellos de botella que enfrentan los centros de datos es la energía, por lo que las empresas de energías renovables han encontrado una oportunidad histórica.

¿Puede Solaria llevar a cabo esta inversión? Opinión del Departamento de Análisis de XTB España

Si bien a nivel operativo la entrada de Solaria tiene mucho sentido y sería una sólida fuente de ingresos, la clave es si la compañía es capaz de acometer dicha inversión. A cierre del 2025, Solaria tenía algo más de 73 millones de euros en caja, pero una deuda de más de 1.500 millones de euros. Es decir, incluso sin deuda, su poder de inversión iba a ser reducido. Pero añadiendo su endeudamiento, esta inversión se complica aún más. Solaria tiene una deuda neta/EBITDA de 5,4 veces, lo que supone un apalancamiento muy elevado en comparación con las 3 o 3,5 veces que se suele considerar razonable. Por tanto, el uso de la deuda para la inversión podría verse como negativo y tendría un impacto importante en su cuenta de resultados por el incremento de los intereses.

Nosotros creemos que Solaria puede ser un socio estratégico del proyecto, pero una inversión sería complicada y su poder accionarial sería muy reducido, a no ser que los fondos de la UE financien la mayoría del proyecto.

Las acciones de Solaria suben un 4% en la jornada de hoy. En el acumulado del año, además, se disparan más de un 30%.

¿Cómo comprar acciones de Solaria?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Solaria (SLR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.