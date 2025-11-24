El Ibex 35 empieza con fuerza la semana

- El Ibex 35 rebota con fuerza
- ArcelorMittal lidera la jornada
El Ibex 35 se quita el polvo y empieza la semana con subidas de alrededor del 1%, con el resto de índices europeos también repuntando. En Asia la jornada también ha sido positiva, por lo que el sentimiento de los inversores esta semana no tiene nada que ver con el experimentado la semana pasada, donde el selectivo español se dejó alrededor de un 3%.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de ArcelorMittal y Acerinox están repuntando con fuerza aunque el sector sigue en una situación complicada, con la producción de acero a nivel mundial cayendo en términos interanuales pero creciendo a nivel intermensual. Ferrovial también está repuntando, aunque en general el sentimiento es bastante positivo. Podemos ver como empresas con exposición a Estados Unidos están teniendo un mayor repunte, como Acerinox, Ferrovial o ACS.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Solaria cae con fuerza y es la empresa más bajista del Ibex 35 después de que RBC le haya rebajado su calificación. Esto llega en un año en el que Solaria está viviendo una alta volatilidad, debido al cierre de cortos y otras noticias positivas. Indra también está corrigiendo, aunque vemos pocas caídas dentro del Ibex 35.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
