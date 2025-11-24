El Ibex 35 empieza con fuerza la semana

El Ibex 35 se quita el polvo y empieza la semana con subidas de alrededor del 1%, con el resto de índices europeos también repuntando. En Asia la jornada también ha sido positiva, por lo que el sentimiento de los inversores esta semana no tiene nada que ver con el experimentado la semana pasada, donde el selectivo español se dejó alrededor de un 3%.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de ArcelorMittal y Acerinox están repuntando con fuerza aunque el sector sigue en una situación complicada, con la producción de acero a nivel mundial cayendo en términos interanuales pero creciendo a nivel intermensual. Ferrovial también está repuntando, aunque en general el sentimiento es bastante positivo. Podemos ver como empresas con exposición a Estados Unidos están teniendo un mayor repunte, como Acerinox, Ferrovial o ACS.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Solaria cae con fuerza y es la empresa más bajista del Ibex 35 después de que RBC le haya rebajado su calificación. Esto llega en un año en el que Solaria está viviendo una alta volatilidad, debido al cierre de cortos y otras noticias positivas. Indra también está corrigiendo, aunque vemos pocas caídas dentro del Ibex 35.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

