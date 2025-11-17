- Las acciones de Solaria lideran el Ibex tras la presentación de resultados de los nueve primeros meses.
- La compañía ha incrementado sus ingresos y mantenido el ritmo de crecimiento de su EBITDA.
- Las acciones de Solaria lideran el Ibex tras la presentación de resultados de los nueve primeros meses.
- La compañía ha incrementado sus ingresos y mantenido el ritmo de crecimiento de su EBITDA.
Solaria acaba de presentar sus resultados trimestrales ante la CNMV, mostrando un fuerte crecimiento en las principales magnitudes financieras. El trimestre confirma el liderazgo de la compañía en energías renovables en Europa, gracias a la expansión de capacidad instalada y una alta eficiencia operativa. La repercusión en bolsa no se ha hecho esperar, con las acciones de Solaria subiendo un 8,6% en la apertura.
Métricas principales del tercer trimestre de Solaria
- Ingresos: 67,7 millones de euros en el tercer trimestre, lo que confirma la sólida tendencia de la compañía pese al descenso del 8,6% con respecto al trimestre anterior.
- EBITDA: 71 millones de euros (+7,2% intertrimestral), manteniendo el ritmo de crecimiento de periodos anteriores y alineado con las previsiones de un ejercicio que podría cerrar entre 245 y 255 millones de euros de EBITDA.
- Beneficio neto: 24,8 millones de euros, un resultado que supera el consenso de mercado y muestra una mejora significativa frente al mismo periodo del año anterior pese a la caída del 13,3% respecto al segundo trimestre.
- Producción energética: 372 GWh, aunque con un descenso del 8,4% por menores niveles de radiación. Solaria sigue con el objetivo de superar los 3.000 MW conectados antes de final de año.
- Deuda financiera neta: Se mantiene elevada con un ratio deuda neta/EBITDA en las 4,8 veces, reflejo de la alta inversión en expansión y nuevos proyectos, lo que mantiene la presión sobre el cash flow libre, que sigue siendo negativo.
Opinión del departamento de análisis de XTB España sobre los resultados trimestrales de Solaria
Solaria confirma que su modelo renovable y digital es escalable y capaz de generar un crecimiento muy por encima de la media sectorial. La compañía combina un fuerte aumento de ingresos y beneficio neto con una estrategia de expansión agresiva en megavatios instalados, lo que impulsa la cotización y consolida su posición como referencia en energía solar europeas.
En contraste, persisten retos estructurales: la alta inversión en nuevos desarrollos repercute en el cash flow libre negativo, y la deuda financiera se incrementa para mantener el ritmo de crecimiento. La salud financiera a largo plazo dependerá de la capacidad de Solaria de controlar el apalancamiento y transformar esa nueva capacidad instalada en generación de caja real. La apuesta de la compañía es acertada desde el punto de vista estratégico, pero los próximos trimestres serán cruciales para validar la sostenibilidad financiera de este ciclo expansivo.
Cotización de las acciones de Solaria
Con el incremento bursátil de hoy, las acciones de Solaria acumulan una subida del 97% durante 2025. El notable desempeño financiero y las guías reafirmadas aumentan la confianza de los inversores, aunque persisten algunos signos de cautela por el endeudamiento y el cash flow negativo.
- Fuente : Plataforma de XTB
- Gráfica de Solaria con velas de 5 minutos
¿Cómo comprar acciones de Solaria?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Solaria (SLR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Wall Street intenta rebotar 📈 Amazon y Microsoft bajo presión tras informe de Rothschild & Co Redburn
Las acciones de Home Depot caen 4% tras recorte de previsiones por debilitamiento del consumo 📉
Las acciones de Santander y del resto del sector se desploman
El Nasdaq 100 empieza con fuertes caídas
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.