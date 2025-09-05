El Ibex 35 empieza con subidas

El Ibex 35 empieza la jornada de hoy con subidas de alrededor del 0,2% en un día que estará marcado por el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Cuando tenemos datos de esta relevancia suele opacar a todo el mercado, aunque hoy vemos subidas generalizadas en Europa también a la espera de datos macro, como el de PIB del segundo trimestre.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Rovi siguen al alza después de las importantes alzas de ayer y las caídas de la francesa Sanofi. Por su parte, ArcelorMittal está subiendo en la sesión de hoy del Ibex 35 y la compañía ha anunciado que reducirá su plantilla en Sudáfrica, al igual que otras compañías como Glencore. La economía africana está sufriendo un bache y las compañías internacionales están reduciendo su exposición a este mercado. Las acciones de Acerinox también se encuentran en positivo en la jornada de hoy.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de IAG son las más bajistas de la sesión, aunque las caídas son bastante moderadas. La compañía anunció ayer la refinanciación de parte de su deuda con una nueva emisión a 2030 al 3,35%. Esta rentabilidad supone una prima de riesgo de 85 puntos básicos con respecto al bono español del mismo vencimiento, lo que quizás no es tan atractivo teniendo en cuenta que IAG sigue siendo una compañía cíclica. Las acciones de Repsol también caen por las bajadas de los precios del crudo, después de que el Brent haya caído por debajo de los 67 dólares el barril. La banca está mostrando debilidad del Ibex 35 y Bankinter es la acción que peor comportamiento está teniendo en el sector.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

