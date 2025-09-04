Las acciones de Rovi se disparan y lideran el Ibex 35

Las acciones de Rovi continúan al alza y se apuntan una subida de más del 5,4% en la sesión de hoy. Ante el colapso de uno de sus principales competidores en Europa, las acciones de Rovi captan la confianza de los inversores y se dispara el volumen de negociacion.
Las acciones de Rovi repuntan
En la apertura de la sesión, las acciones de Sanofi se han desplomado más de un 9% en el EuroStoxx 50. A pesar de anunciar buenos resultados sobre un fármaco experimental, los inversores le han retirado su confianza y se han pronunciado las ventas de sus acciones. En concreto, los expertos avanzan que los fármacos de sus competidores son más efectivos.
Más allá de este desplome, la clave de la subida que está registrando Rovi reside en que el volumen de negociación se multiplicó en cuatro veces a primera hora del día. Además, la proyección de su cartera de fármacos y un aumento en sus capacidades de fabricación a terceros se posicionan como la base sólida de crecimiento para el futuro de la compañía. Las expectativas sobre un menor coste de la materia prima necesaria para la producción de heparinas, el principal producto de la compañía, ha asentado el optimismo en la cotización de sus acciones y las expectativas alcistas, impulsando sus títulos.
Las acciones de Rovi, que hoy lideran la jornada del Ibex 35, han logrado firmar una subida del 14,7% en el último mes. Pese a este repunte, en el acumulado del año siguen cotizando en negativo, con un retroceso del 4,8%.
