🚨El Ibex 35 empieza en rojo la semana: vuelven las tensiones en Oriente Medio y estas son las empresas afectadas

El Ibex 35 empieza la semana con caídas de más del 1%. La situación en Oriente Medio se vuelve a torcer después de que la apertura del estrecho haya durado apenas un día. Estados Unidos e Irán continúan en un tira y afloja que ya empieza a pesar en la mente del inversor, aunque parece que igualmente las bolsas son más proclives a un escenario positivo. A pesar de las amenazas recíprocas, el crudo sigue por debajo de los 100$ y las caídas de hoy de las empresas más cíclicas no son tan graves como podrían ser.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Solaria son las que mayor repunte se están anotando en la jornada de hoy . los inversores siguen siendo optimistas con el valor después de las noticias de la semana pasada sobre su posible inclusión en una empresa conjunta con ACS y Telefónica. Además, UBS ha lanzado un informe en el que afirmaba que seguía siendo positivo con la compañía. Por otro lado, Repsol vuelve a las alzas por los repuntes de los precios del crudo. De hecho, Repsol se beneficia de su diversificación geográfica en cuanto al origen del petróleo que trata, ya que tan solo el 10% del crudo procesado de la compañía proviene de Oriente Medio.

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja de la tabla vuelve a estar copada por las empresas cíclicas. Los mayores descensos van alternando entre ArcelorMittal e IAG. Ambas empresas son sensibles a los precios de la energía y los inversores las castigan siempre que hay repuntes del crudo. En el caso de IAG, hay que añadir que recientemente se está hablando mucho de la posible escasez de combustible, con la Agencia Internacional de Energía afirmando que hay unas 6 semanas de combustible para aviones. Sin embargo, IAG no ha hecho ningún anuncio al respecto y es posible que las aerolíneas españolas tengan menos problemas porque nuestro país tiene poca dependencia de Ormuz. Es decir, el problema viene de los precios altos y no tanto por una posible falta de producto. En cualquier caso, hoy la jornada está siendo mayormente negativa.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.