- Las acciones de IAG lideran las caídas en España tras las amenazas de Estados Unidos de bloquear cargueros procedentes de puertos iraníes
- La caída se extiende a todo el sector europeo, donde solo Lufthansa se salva de la tendencia bajista
- La presentación de resultados de IAG, prevista para el mes de mayo, será clave para determinar el estado de la firma
- Las acciones de IAG lideran las caídas en España tras las amenazas de Estados Unidos de bloquear cargueros procedentes de puertos iraníes
- La caída se extiende a todo el sector europeo, donde solo Lufthansa se salva de la tendencia bajista
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Con los mercados estadounidenses marcando nuevos máximos históricos, parece que los inversores ya descuentan que el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos desembocará en una tregua o en algún tipo de acuerdo que permita la vuelta progresiva a la normalidad en la región.
Este escenario implicaría la reactivación del tráfico en el Estrecho de Ormuz y el cese de actividades bélicas, al menos bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la realidad operativa sigue siendo más compleja. El estrecho no ha recuperado todavía los niveles de tráfico previos al conflicto, y parte de la infraestructura energética de la zona continúa dañada.
El petróleo lo tendrá difícil para volver a precios previos al conflicto en el corto plazo y, en este contexto, las industrias más afectadas son aquellas con mayor dependencia energética, especialmente las aerolíneas.
En la sesión de hoy del Ibex, las acciones de IAG lideraban las caídas junto a Enagás, en una jornada marcada por la incertidumbre: el selectivo español comenzó en positivo, pero a medida que ha avanzado la sesión se ha ido girando a terreno negativo.
El repunte del crudo golpea al sector aéreo europeo y estadounidense
El repunte del petróleo llega después de las amenazas de Estados Unidos de bloquear cargueros procedentes de puertos iraníes, lo que ha reavivado el temor a nuevas interrupciones en el suministro.
Las caídas no se limitan al Ibex 35, sino que se han extendido al resto de aerolíneas europeas y estadounidenses.
Entre las más afectadas destacan:
- Ryanair: –6,5 %
- EasyJet: –5,6 %
- Wizz Air: –4 %
En un segundo plano, con descensos más moderados:
- Air France: –2,9 %
- Finnair: –2,8 %
- IAG: –1,4 %
La única compañía que escapa de esta tendencia bajista es Lufthansa, que sube un 1,2 % tras anunciar el cierre de su filial Lufthansa CityLine para combatir el aumento de los costes de combustible y personal.
Las acciones de IAG resisten el golpe del jet fuel
A pesar de las caídas provocadas por el repunte del jet fuel, las acciones de IAG solo pierden un 6 % en lo que va de año. En temporalidades más amplias, además, la compañía presenta una revalorización del 55 % en los últimos doce meses.
El consenso sigue siendo optimista para la firma. De hecho, los analistas consideran que este shock energético es puntual, no estructural, y mantienen un precio objetivo medio de 5,59 euros para las acciones de IAG, frente a los 4,46 euros actuales, lo que implica un potencial de revalorización del 25% a doce meses.
Los resultados de IAG en el punto de mira
El impacto del petróleo varía significativamente según la estrategia de cada aerolínea. En el caso de IAG, sus elevadas coberturas de combustible explican unas caídas más moderadas frente a sus competidores. Aun así, la situación es complicada: las aerolíneas temen que la subida del combustible se mantenga en el tiempo y ya han comenzado a cancelar rutas y aumentar tarifas a nivel global.
En este escenario, el próximo hito para IAG será el 8 de mayo, cuando publique sus resultados. Los inversores buscarán señales sobre:
- la evolución de las tarifas de verano,
- el impacto del combustible,
- la capacidad del grupo para mantener beneficios en un entorno de queroseno más caro.
Aunque las coberturas del 70% al 84% limitan el golpe en el primer trimestre, Bank of America advierte de que el verdadero desafío llegará cuando expiren los contratos de combustible a precio reducido.
En lo que llevamos de año, las acciones de IAG retroceden más de un 7%.
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