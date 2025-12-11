- El Ibex 35 se da la vuelta
- La sesión se anima en Europa
- El Ibex 35 se da la vuelta
- La sesión se anima en Europa
El Ibex 35 empieza la sesión de hoy con caídas del 0,25%, con la misma dinámica que vivimos ayer al comienzo de la jornada, después recuperando parte de los descensos. En general la dinámica en Europa es negativa, aunque hay índices como el CAC 40 francés que están consiguiendo aguantar el tipo y se anotan subidas. Todo ello después de que la FED ayer bajara los tipos como se esperaba y además reportara unas proyecciones algo más positivas que las de septiembre.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de IAG son las más alcistas de la sesión, con subidas de alrededor del 1%. El incremento del crecimiento del PIB para el año que viene por parte de la FED puede animar a las compañías con exposición a Estados Unidos e IAG es una de ellas, con las rutas más rentables dirigiéndose a Norteamérica. Inditex también está en la parte alta de la tabla y es otra de las que se puede beneficiar de un mejor comportamiento en Estados Unidos.
Empresas que más bajan del Ibex 35
La parte baja del Ibex 35 está protagonizada por Naturgy, después de que GIP (BlackRock) haya vendido el 7,1% de acciones de la compañía a unos 24,75€ por acción. Esto deja la transacción total en 1.700 millones de euros. Recordemos que GIP es uno de los principales accionistas de Naturgy e incluso con esta venta, GIP conservará el 11,42% de las acciones de la empresa. Con este movimiento GIP cae desde ser el tercer accionista de referencia al cuarto. Por otro lado, las utilities como Enagás o Redeia están en la parte baja de la tabla.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Resumen diario: mercados en rojo y se enfría el rally tecnológico
Tres mercados clave para seguir la próxima semana (12.12.2025)
Rivian Automotive: ¿estrella emergente o burbuja en el mercado EV?
Las tecnológicas caen en bolsa
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.