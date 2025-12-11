El Ibex 35 empieza la sesión de hoy con caídas del 0,25%, con la misma dinámica que vivimos ayer al comienzo de la jornada, después recuperando parte de los descensos. En general la dinámica en Europa es negativa, aunque hay índices como el CAC 40 francés que están consiguiendo aguantar el tipo y se anotan subidas. Todo ello después de que la FED ayer bajara los tipos como se esperaba y además reportara unas proyecciones algo más positivas que las de septiembre.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de IAG son las más alcistas de la sesión, con subidas de alrededor del 1%. El incremento del crecimiento del PIB para el año que viene por parte de la FED puede animar a las compañías con exposición a Estados Unidos e IAG es una de ellas, con las rutas más rentables dirigiéndose a Norteamérica. Inditex también está en la parte alta de la tabla y es otra de las que se puede beneficiar de un mejor comportamiento en Estados Unidos.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

La parte baja del Ibex 35 está protagonizada por Naturgy, después de que GIP (BlackRock) haya vendido el 7,1% de acciones de la compañía a unos 24,75€ por acción. Esto deja la transacción total en 1.700 millones de euros. Recordemos que GIP es uno de los principales accionistas de Naturgy e incluso con esta venta, GIP conservará el 11,42% de las acciones de la empresa. Con este movimiento GIP cae desde ser el tercer accionista de referencia al cuarto. Por otro lado, las utilities como Enagás o Redeia están en la parte baja de la tabla.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.